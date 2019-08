Polícia má vďaka Threeme dôvod Bödöra prehľadať, prokurátori správu ani nevideli

Pri Kočnerovi na prehliadku stačili svedkovia.

7. aug 2019 o 19:43 Roman Cuprik

BRATISLAVA. Keď prokurátor v októbri minulého roka žiadal súd o povolenie na raziu v rodinnom dome Mariana Kočnera, odvolával sa na výpovede svedkov a obvinených v prípade vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Vychádzal z informácií, že Kočner môže mať v dome zhromaždené údaje o Kuciakovi.

Príkaz na prehliadku má redakcia SME zo spisu o sledovaní novinárov, do ktorého mal možnosť redaktor SME Adam Valček ako jeden zo sledovaných novinárov nahliadnuť. Vyplýva z neho, že takáto argumentácia prokurátora na domovú prehliadku bola pre súd dostatočná.

V prípade nitrianskeho oligarchu Norberta Bödöra majú vyšetrovatelia nielen výpoveď Kočnerovho kamaráta Petra Tótha o vzťahu medzi Kočnerom a Bödörom, ale aj komunikáciu z aplikácie Threema, ktorú našli v Kočnerovom mobile.

Vyplýva z nej, že Bödör získaval informácie z policajných databáz a zdrojov. Komunikácia je opísaná v policajnom úradnom zázname.

Súvisiaci článok Prokuratúra záhadne zrušila zadržanie Bödöra ešte predtým, než sa sám prihlásil Čítajte

Napriek tomu policajti domovú prehliadku u Bödöra podľa dostupných informácií neurobili.

Advokátka a bývalá prokurátorka Eva Mišíková, ktorá má skúsenosti so stíhaním mafiánov, tvrdí, že v minulosti stačil aj jeden prameň, napríklad jedna svedecká výpoveď alebo listina, a súdy domové prehliadky povolili. Takýmto prameňom by podľa Mišíkovej mohla byť aj komunikácia z Threemy.

„Mohol by to byť dostatočný dôvod. Vždy to posudzuje súd, ale rozhodne to stojí za úvahu,“ tvrdí Mišíková.

Dozoroví prokurátori Úradu špeciálnej prokuratúry vydali ku komunikácii Kočnera a Bödöra zdržanlivé stanovisko. Upozorňujú v ňom, že oni ešte oficiálny úradný záznam od polície nevideli. A dodávajú, že pravosť dokumentu, ktorý bol medializovaný, zatiaľ nie je overená.

Prišli o moment prekvapenia

Prokuratúra chcela Norberta Bödöra zadržať koncom októbra pre podozrenia zo spáchania trestného činu. Báli sa, že môže ovplyvňovať svedkov.

Dozorový prokurátor Juraj Novocký podľa Denníka N podpísal súhlas so zadržaním Bödöra, ale už o 27 minút telefonicky oznámil, že súhlas berie späť. Nie je jasné, prečo to urobil.

Bödör je synom šéfa SBS Bonul Miroslava Bödöra, ktorý výrazne zbohatol na štátnych zákazkách počas vlád Smeru.

Bödörovci sú vzdialenými príbuznými bývalého policajného prezidenta Tibora Gašpara. Šéf Smeru Robert Fico bol rečniť na večierku Bonulu.

“ Ak sa niekto sám prihlási na polícii a odovzdá jej mobil, je jasné, že v tom mobile už nič nebude. „ Eva Mišíková, advokátka

V stredu Fico povedal, že Miroslava Bödöra dobre pozná a nebude sa tváriť, že to tak nie je.

„Ja si myslím, že je normálnou úlohou politika sa stretávať s podnikateľmi, komunikovať s nimi tam, kde takéto firmy zamestnávajú obrovský počet ľudí,“ povedal Fico.

Niekoľko dní potom, ako prokurátor zrušil súhlas na zatknutie Bödöra, sa ten začiatkom novembra sám prihlásil na polícii. Odovzdal aj svoj telefón.

Pre SME povedal, že o pláne polície vypočuť ho nevedel. Samému mu vraj napadlo, že by sa mal prihlásiť, pretože si všimol políciu pred svojím domom.

Súvisiaci článok Fico pochybuje o vplyve Kočnera na vyšetrovateľov Čítajte

Týmto sa úplne stratil moment prekvapenia, tvrdí Mišíková.

„Ak sa niekto sám prihlási na polícii a odovzdá jej mobil, je jasné, že v tom mobile už nič nebude,“ vysvetlila.

Podobne by dnes už zrejme dopadla aj domová prehliadka u Bödöra, tvrdí advokát Daniel Lipšic, ktorý zastupuje poškodených v kauze falšovania zmeniek aj v prípade vraždy.

„Pochybujem, že by prípadná domová prehliadka mala v súčasnosti nejaký hmatateľný výsledok,“ tvrdí Lipšic.

Prečo Bödöra neprehľadali

Nový riaditeľ NAKA Branislav Zurian v máji krátko po nástupe do funkcie naznačil, že prehliadka u Bödöra sa pripravovala. Viac povedať nechcel.

Súvisiaci článok Šéf vyšetrovacieho tímu musel skončiť, našli ho v komunikácii Kočnera Čítajte

„Keď prišiel Bödör sám, dôvod zadržania pominul. Čo ak sme podali návrh na domovú prehliadku, ale nebol schválený? Policajti na to nevydávajú príkaz. Možno sme o ňu požiadali a možno sme ju nedostali,“ tvrdil Zurian v rozhovore pre Denník N.

Návrh prokurátora na domovú prehliadku podľa trestného poriadku sudca schváli, len ak je odôvodnený. Ako vyzerá odôvodnený návrh, žiadny predpis neurčuje, je to na úvahe sudcu.

Vo všeobecnosti však platí, že domová prehliadka je invazívny krok, ktorému by sa mali policajti snažiť vyhnúť, ak existuje iný spôsob, ako dané informácie získať.

Prokurátori to nekomentujú

Generálna prokuratúra na otázky SME odpovedala stanoviskom dozorových prokurátorov špeciálnej prokuratúry.

Domová prehliadka Domovú prehliadku možno vykonať, ak je dôvodné podozrenie, že v obydlí je vec dôležitá pre trestné konanie.

Nariadiť domovú prehliadku je oprávnený predseda senátu a pred začatím trestného stíhania alebo v prípravnom konaní na návrh prokurátora sudca pre prípravné konanie.

V príkaze na prehliadku sa uvedie opis veci alebo opis osoby, ktorá sa má zaistiť pri domovej prehliadke, ak je známa.

Príkaz sa doručí vlastníkovi alebo užívateľovi obydlia pri prehliadke, a ak to nie je možné, najneskôr do 24 hodín po tom, ako je doručenie už možné. Zdroj: Trestný poriadok

Informácie v médiách o ich postupe v prípade Kočnerovej komunikácie sú podľa nich skreslené.

„Podľa dostupných údajov vychádzajú len z jedného, tzv. úradného záznamu, ktorý mal byť údajne spracovaný jedným z vtedajších bývalých členov vyšetrovacieho tímu, avšak pravosť tohto úradného záznamu nebola žiadnym spôsobom overená,“ píšu prokurátori v stanovisku.

Prokurátori dokonca tvrdia, že úradný záznam ani nevideli.

„Zdôrazňujeme pritom, že obsah uvedeného úradného záznamu, resp. informácia o jeho údajnej existencii nám do dnešného dňa neboli známe,“ píšu prokurátori.

Ďalej vo vyhlásení kritizujú spochybňovanie vyšetrovacích úkonov v médiách, svoj postup však zároveň odmietli vysvetliť. Odvolávajú sa na povinnosť zachovávať mlčanlivosť.

Dodali však, že v najbližšom čase poskytnú informácie o vyšetrovaní vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej na tlačovej konferencii.