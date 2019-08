Prokuratúra odmieta podozrenia z ovplyvňovania v kauze vraždy Kuciaka

Dozoroví prokurátori ebudú reagovať na akékoľvek vonkajšie alebo vnútorné vplyvy.

7. aug 2019 o 15:04 TASR

BRATISLAVA. Dozoroví prokurátori postupujú vždy v súlade so zákonom, a to bez ohľadu na to, koho sa konkrétny úkon trestného konania dotýka.

V súvislosti s medializovanými informáciami o údajnom príkaze na zadržanie Norberta Bödöra to uviedla hovorkyňa Generálnej prokuratúry SR Andrea Predajňová.

Vývoj svedčí o práci prokurátorov

Rovnako podľa nej nereagovali ani nebudú reagovať na akékoľvek vonkajšie alebo vnútorné vplyvy.

"Jediným cieľom ich konania je výhradné zistenie, usvedčenie a odsúdenie všetkých osôb, ktoré sa na uvedenom skutku akýmkoľvek spôsobom podieľali," spresnila Predajňová na margo vyšetrovania vraždy novinára Jána Kuciaka.

Dodala, že doterajší priebeh vyšetrovania takémuto konštatovaniu jednoznačne nasvedčuje.

Z dôvodu povinnosti prokurátora zachovávať mlčanlivosť nebudú momentálne odpovedať na otázky novinárov až do zvolania tlačovej konferencie, ktorá by sa mala konať v "najbližšom období, keď to procesná situácia dovolí".

Prokurátor zrušil príkaz na zadržanie Bödöra

Súvisiaci článok Slintoš, Milan aj Lipstein. Čo ukazujú Kočnerove správy Čítajte

Podľa informácií viacerých médií mal byť koncom novembra 2018 zadržaný nitriansky podnikateľ Norbert Bödör v súvislosti s podozrením zo spáchania trestného činu.

Príkaz na zadržanie mal vydať policajt z tímu, ktorý vyšetruje vraždu Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.

O menej ako hodinu mal byť tento príkaz zrušený dozorovým prokurátorom z Úradu špeciálnej prokuratúry. Nasledujúci pondelok sa Norbert Bödör prihlásil na polícii sám.