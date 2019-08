Tridsaťjeden pokusov o krádež slovenskú firmu neodradilo

Šiestich zlodejov polícia obvinila.

11. aug 2019 o 22:58 Diana Husliková

BRATISLAVA. Za prvé dva týždne fungovania sa zlodeji 31-krát pokúsili ukradnúť niektorú z elektrických kolobežiek Mint. V Bratislave je pritom k dispozícii presne 50 takýchto zdieľaných kolobežiek.

Okrem jednej sa všetky ukradnuté kolobežky našli a vrátili firme, ktorá projekt spustila.

Polícia zároveň do dnešného dňa v superrýchlom konaní za tieto krádeže obvinila šesť ľudí. Potvrdila to bratislavská krajská polícia. Každému zo zlodejov hrozí trest dva roky vo väzení.

Žlté bicykle ničia vandali menej

Množstvo krádeží firmu Mint od podnikania so zdieľanými strojmi neodradilo.

Kolobežky majú GPS systém, ktorý pomáha pri hľadaní zlodejov. Aj keby mali zlodeji rušičku GPS signálu, nepomohlo by im to.

„Kolobežky sú nepoužiteľné po odcudzení, lebo sú zablokované predné kolesá, motor, plyn, brzda, zapnuté poplašné zariadenie, ešte jeden ochranný mechanizmus, ktorý vydáva aj zvukové znamenie. Bola by veľká námaha naprogramovať to tak, aby sa to dalo bežne používať,“ hovorí za firmu Štefan Jantík.

Do budúcnosti chce firma pridať ešte jeden bezpečnostný prvok. Zatiaľ neuvádza, aký.