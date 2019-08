Počty dobrovoľníkov nie sú ideálne, ale rezort nechce zľaviť z nárokov

V tomto roku je na dobrovoľnej vojenskej príprave 41 ľudí.

7. aug 2019 o 16:08 SITA

BRATISLAVA. Počty absolventov dobrovoľnej vojenčiny nie sú ideálne, rezort obrany však nemôže zľaviť z požadovaných nárokov.

Pre agentúru SITA to uviedla hovorkyňa Ministerstva obrany Danka Capáková s tým, že v tomto roku je dobrovoľníkov 41.

Na druhej strane rezort vyzdvihuje zvýšený záujem o povolanie profesionálnych vojakov, ktorý je podľa odhadov až dvojnásobný oproti rovnakému obdobiu z minulého roka.

Dobrovoľníkov je málo

Najviac dobrovoľníkov cvičilo v roku 2017, keď ich bolo 82. Počty v dobrovoľnej vojenskej príprave sa od jej spustenia pohybujú iba v desiatkach, množstvo uchádzačov neprejde cez požiadavky na fyzickú či psychickú zdatnosť.

Podľa bývalého náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR Ľubomíra Bulíka môžu tieto čísla slúžiť ako podklad pre detailnú analýzu súčasných pomerov v armáde.



„V súčasnosti tento výcvik absolvuje 41 účastníkov dobrovoľnej vojenskej prípravy. Zároveň treba uviesť, že v počtoch záujemcov o dobrovoľnú vojenskú prípravu sa výrazne odzrkadlil zvýšený záujem o vstup do profesionálnych ozbrojených síl. Po spustení marketingovej kampane na podporu regrutácie a avizovanom zvyšovaní platov profesionálnych vojakov, ktoré chce súčasné vedenie presadiť, sa nám do ozbrojených síl hlási podstatne viac ľudí. Štatisticky asi dvojnásobne viac v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka," uviedla Capáková.

Rezort si podľa hovorkyne uvedomuje nedostatky v tejto oblasti, viacero uchádzačov však má problémy splniť podmienky.



„Zároveň treba zdôrazniť, že častokrát sa stáva, že mladí ľudia, ktorí sa prihlásia do dobrovoľnej vojenskej prípravy, nespĺňajú napríklad po zdravotnej stránke podmienky pre zaradenie do výcviku. A to naozaj nevieme ovplyvniť. Samozrejme, že tento stav nie je ideálny a taký, ako by sme si ho predstavovali. Avšak nemôžeme si dovoliť znížiť kvalitatívne požiadavky na úkor kvality. Profesionálna služba v ozbrojených silách aj v dobrovoľnej vojenskej príprave si vyžaduje fyzicky zdatných a psychicky odolných ľudí," doplnila hovorkyňa.

Ďalšie opatrenia

Bývalý náčelník Generálneho štábu OS SR Ľubomír Bulík sa domnieva, že štatistické údaje z dobrovoľnej vojenčiny môžu slúžiť na analýzu, respektíve pri tvorbe novej legislatívy v budúcnosti.



„Z tých počtov sa dá vychádzať pri zavádzaní ďalších opatrení. Dobrovoľná vojenčina môže slúžiť ako podklad pre prípravu povedzme legislatívy v tomto smere. Nemôže však ísť o takpovediac ad hoc aktivitu, ale o systémové opatrenia, ktoré keď sa zavedú, aj budú fungovať," povedal pre agentúru SITA Bulík.

V súčasnosti dobrovoľníkom prináleží finančný príspevok, ktorý je v súčasnosti viac ako 1 100 eur, tiež bezplatné ubytovanie, strava, výstroj a výzbroj, ako aj náhrada cestovných nákladov.