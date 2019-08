Dobré ráno: Najprv umreli včely, potom stromy. Aký bol zánik Horných Opatoviec

Obyvateľom najskôr hovorili, že o nič nejde.

7. aug 2019 o 23:41 Ela Rybárová, Nikola Bajánová

Vešiate bielizeň, chcete, aby sa usušila vonku na záhrade, no hneď ako ju zvesíte, môžete prať znovu. Snažíte sa umyť okná, no čierne čmuhy z nich nemiznú.

Kravy sa nevracajú z lúky, treba ich doviezť, po svojich zrazu nevládzu, vymrú včely, potom ovocné stromy, začnú sa vám kaziť zuby, horšie dýchate, celkovo zdravie vás aj vašich detí sa veľmi zhoršuje a pri tom všetkom vám takmer nikto nepodáva pomocnú ruku.

Necitujem pasáž z literárneho diela, toto je v skratke príbeh malej obce Horné Opatovce, ktorá presne pred 50 rokmi neprežila výrobu hliníka v Žiari nad Hronom.

O ekologickej katastrofe, jej príčinách a dôsledkoch sa Nikola Bajánová rozprávala s redaktorkou SME Víkend Elou Rybárovou.

Krátky prehľad správ

Šéf špeciálneho vyšetrovacieho tímu s označením Novinár musel skončiť, našli ho v komunikácii Mariana Kočnera. Informáciu priniesol spravodajský portál Aktuality.sk. Tento policajný tím vznikol v januári tohto roku, aby riešil kauzy, o ktorých písal zavraždený novinár Ján Kuciak.

Prezidentku Zuzanu Čaputovú považuje za pozitívnu postavu zahraničnej politiky až 71 percent Čechov. V prieskume o svetových osobnostiach neziskového ústavu STEM sa tak stala najpopulárnejšou osobnosťou spomedzi všetkých sledovaných zahraničných činiteľov.

Potvrdili ďalšie dva prípady afrického moru ošípaných a to na území Trebišovského okresu. Ministerstvo pôdohospodárstva zároveň vyhlásilo, že chovatelia, ktorí museli svoje ošípané utratiť, budú môcť žiadať o odškodnenie.

Rakúska ľudová strana chce do ústavy zakotviť právo na hotovosť. Právo na hotovosť je totiž podľa nej pre postupujúci vývoj a digitalizáciu čoraz viac v ohrození.

Ochranárov potešil nezvyčajný výskyt dvoch dropov fúzatých v Malých Karpatoch. Dropy sú na Slovensku veľmi ohrozené a ornitológovia považujú túto udalosť „za vzácnosť, aká tu už dlho nebola“.

Dnešné odporúčanie mieri na všetky cynické duše schopné zvládnuť aj temnejší humor. The Last Podcast on the Left je pre milovníkov krimi a hororu, ale ako som už povedala iba pre tých, ktorí sa neboja drsných vtipov balansujúcich občas na hrane bežne prípustného.

