Gröhling poukázal na nedostatok učiteľov, Lubyovú kritizoval pre platy

O prácu v školstve je stále slabý záujem, vyhlásil líder SaS pre školstvo.

8. aug 2019 o 10:57 (aktualizované 8. aug 2019 o 12:58) TASR

BRATISLAVA. Poslanec Branislav Gröhling zo strany Sloboda a solidarita opäť kritizuje rezort školstva.

„Pomalé dvíhanie platov učiteľov nestačí, o prácu v školstve je stále slabý záujem,“ povedal Gröhling.

Tlačovou správou o tom informovala SaS.

Platová politika ministerstva nezabrala

Poslanec argumentuje vysokým počtom pracovných ponúk pre učiteľov. Na špecializovanom portáli edujobs.sk, ktorý ponúka prácu učiteľom, je ich podľa neho vyše 800.

Až 60 percent neobsadených miest je podľa Gröhlinga v Bratislavskom kraji

„Ministerstvo školstvo sa tvári, že v júni prijalo super zákon na zvýšenie platov učiteľov, v ktorom zvyšuje platy učiteľov o 9,5 percenta. Ak by to tak bolo, noví učitelia sa hrnú do práce. Opak je však pravdou.

Tieto kozmetické úpravy ministerstva nemajú žiaden efekt, čoho dôkazom je aj spomínané množstvo neobsadených ponúk,“ povedal Gröhling.

Nástupný plat nad tisíc eur

Rezort školstva by mal byť podľa Gröhlinga ambicióznejší a presadiť výraznejšie zvýšenie platov pre začínajúcich aj ostatných učiteľov.

Súvisiaci článok Riaditelia základných škôl v Bratislavskom kraji potvrdili nedostatok učiteľov Čítajte

„Nástupný plat začínajúceho učiteľa by mal byť nad 1 000 eur. Rovnako by mali porásť aj ostatné platy v školstve. Je však smutné, že nezáujem o prácu v školstve musia riešiť zriaďovatelia a samotné školy namiesto ministerstva,“ povedal poslanec.

„Zriaďovatelia musia kompenzovať slabý záujem o miesta v školách, aby získali uchádzačov. Bratislavský kraj napríklad ponúka učiteľom svojich škôl rôzne benefity – prepláca im aktivity mimo vyučovania, prepláca im kurzy cudzieho jazyka či začínajúcim učiteľom navyšuje plat,“ hovorí Gröhling.

Za slabý záujem o školstvo má zodpovednosť vláda

Podľa SaS slabý záujem o školstvo spôsobuje aj prístup vlády.

„Ak nefungujú v školstve základné veci, chýbajú učebnice a asistenti a štát o školstvo javí záujem len vtedy, keď ide o škandály so stimulmi či eurofondmi, mladí ľudia nebudú do školstva prichádzať. Budú z neho odchádzať,“ dodal Gröhling.

Súvisiaci článok Ministerstvo školstva považuje kritiku Gröhlinga za pokus o dehonestáciu Čítajte

V júni web ministerstva školstva informoval, že „historicky po prvýkrát sa pod vedením ministerky školstva Martiny Lubyovej podarilo na Slovensku dosiahnuť výrazné zvýšenie platov pedagógov na začiatku ich učiteľskej kariéry“.

Vďaka novelizovanej legislatíve by začínajúcim učiteľom mali platy stúpnuť od 1. septembra tohto roku.

„Dúfam, že táto zmena bude motivovať mladých absolventov stredných a vysokých škôl pre prácu v školstve. Podľa prieskumov je práve nízky plat učiteľa jedným z hlavných dôvodov, prečo sa mladí ľudia nerozhodujú pre učiteľské povolanie. Stále však budem pokračovať v krokoch Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania a vykonávať opatrenia, aby platy našich pedagogických a odborných zamestnancov dosiahli úroveň priemeru krajín OECD,“ citoval web školstva ministerku Martinu Lubyová.

Učiteľov je dosť, ale nechcú učiť

Podľa ministerstva školstva každoročne vychádza z pedagogicky zameraných fakúlt množstvo absolventov učiteľských odborov, veľká časť z nich však ani neuvažuje nad prácou v školstve.

Za jeden z dôležitých krokov smerujúcich k podpore a nárastu atraktivity učiteľského povolania pre absolventov pedagogických fakúlt ministerstvo považuje zvyšovanie platov začínajúcich učiteľov od nového školského roka.

"Výrazné zvýšenie platov učiteľov spolu so zvýšením platov v celom rezorte školstva o 38 percent medzi septembrom 2016 a prvým januárom 2020 je motiváciou, ktorá pomôže zlepšiť životný štandard našich učiteľov a zároveň podporí aj príchod mladých absolventov do školstva," povedalo ministerstvo.

V roku 2012 bol podľa rezortu školstva plat začínajúceho učiteľa základnej školy 540 eur, od 1. septembra to bude 831 eur s tým, že od 1. januára 2020 by sa mali platy zvýšiť na 915 eur. Po absolvovaní adaptačného vzdelávania by malo ísť o sumu 1001 eur.