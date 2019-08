Hlina: Truban sa aspoň priznal a ospravedlnil

Podľa Beblavého sa Truban postavil vlastnej minulosti, začo sa mu poďakoval.

8. aug 2019 o 16:43 SITA

BRATISLAVA. Zdá sa, že líder Progresívneho Slovenska (PS) Michal Truban úspešne urobil konkurz do slovenskej top vrcholovej politiky, v ktorej kvalifikačnými predpokladmi sú urobiť niečo zlé a nehovoriť pravdu.

Pre agentúru SITA tak reagoval predseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Alojz Hlina v súvislosti s videom Trubana.

Predseda PS na Facebooku vo videu priznáva, že marihuanu požil viackrát a pred dvanástimi rokmi vyskúšal aj drogu LSD.

Podľa Hlinu je medzi Trubanom a inými politikmi rozdiel v tom, že on sa aspoň k tomu priznal a ospravedlnil.

„Koho, ako a ako veľmi svojím konaním poškodil, budú hodnotiť ľudia a svoje hodnotenie vyjadria vo voľbách. Hovorí sa, "Poturčenec horší od Turka", tak možno teraz Slovensko v osobe pána Trubana získalo veľkého bojovníka proti drogám. Konzervatívna pozícia je v problematike drog jasná. Obetiam treba pomáhať, páchateľov prísne trestať," uviedol Hlina.

Zároveň líder kresťanských demokratov očakáva, že si „teraz bude musieť kúpiť vatu do uší".

„Lebo ten víťazoslávny, nebotyčný rev niektorých politických gaunerov, ktorých ešte nechytili, bude nad pristihnutým Trubanom počuť doďaleka," uzavrel Hlina.

Truban sa k drogám vyjadril vo videu

Líder strany Spolu - občianska demokracia Miroslav Beblavý na Facebooku poďakoval Trubanovi.

„Nebolo ľahké postaviť sa takto otvorene vlastnej minulosti. Želal by som si, aby všetci politici, ktorí na neho útočia, dokázali pri svojich zlyhaniach urobiť to isté. Chceme nový štýl politiky, otvorený k ľudom. Všetci robíme chyby, ale schopnosť si ich priznať osobne aj verejne je to, čo pomáha budovať dôveru," napísal Beblavý.

Líder Progresívneho Slovenska (PS) Michal Truban priznal, že marihuanu požil viackrát a pred dvanástimi rokmi vyskúšal aj drogu LSD. Povedal to vo videu, ktoré zverejnil na svojej facebookovej stránke.

„Aj toto obdobie je súčasťou môjho príbehu, nie sú to len podnikateľské úspechy, šport a triatlon, ale aj takéto chyby. Priznávam, že takto sa však o drogách pred študentmi nemá rozprávať. Je veľmi veľa ľudí, ktorí denne fajčia trávu a berú to ako samozrejmosť, ale zároveň drogy sú veľmi škodlivé a je veľa rodín a ľudí, ktorým zničili život,“ vysvetlil Truban.

Podľa neho sa totiž o ťažkých a zložitých témach treba baviť otvorene, no zároveň citlivo a zodpovedne.

„Ja som urobil veľmi veľa chýb a chcem sa z nich poučiť a už ich neopakovať. Takto chcem aj našu krajinu posunúť dopredu, hovoriť veci úprimne, pomenovávať problémy a priznať si chyby. To je základ toho, ako sa vieme odpichnúť ďalej a posunúť sa dopredu,“ priblížil líder PS.

Trubanovo staré video

Na internete bolo nedávno zverejnené video, v ktorom predseda Progresívneho Slovenska (PS) Michal Truban rozpráva pred študentmi o svojich skúsenostiach s užívaním marihuany.

„Konkrétne v tom videu hovorím o zlom stave, ktorý prichádza po opadnutí účinku marihuany. Zdieľal som túto skúsenosť aj na prednáškach o podnikaní, aby si mladí ľudia nemysleli, že marihuana vyrieši ich problémy,“ uviedol líder PS pre portál WebNoviny.

Truban zároveň zdôraznil, že nemá problém o tejto téme hovoriť otvorene, lebo ho hnevá, keď niekto trávu vyskúša a potom sa tvári, že nie.

„Fascinuje ma, akú námahu si niekto dáva, keď pozerá moje staré blogy a videá a hľadá čokoľvek, čo sa dá vytrhnúť z kontextu a účelovo zneužiť proti mne. Toto je presne tá stará politika vyhrabávania špiny, ktorú chceme vymeniť,“ dodal na záver Truban vo svojom stanovisku pre portál WebNoviny.