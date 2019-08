Varenie špagiet trvá dvakrát dlhšie. Ako prežiť na Lomnickom štíte?

Správy, ktoré zaujali cudzincov.

9. aug 2019 o 9:51 The Slovak Spectator

1. Mnoho ľudí nerozumie, čo robíme, hovorí prvý neuropsychiater na Slovensku: Slovakia's first neuropsychiatrist: Psychiatric disorder is still a stigma

2. Poslanci by mali vedieť, čo spôsobia, skôr, než zákon schvália, hovorí šéf spoločnosti poradenskej spoločnosti: The business environment in Slovakia remains attractive for investors

3. Boli ste už v Zádielskej tiesňave? Pozrite sa, aké krásy ukrýva: What a wonderful world: Zádielska gorge!

4. Ochutnávka Afriky, na korčuliach po nočnom meste či koncert Pocta slobode. Ktoré udalosti v Braislave by ste nemali zmeškať? Foreigners: Top 10 events in Bratislava

5. Stredoškoláci sa učia digitálnym zručnostiam vďaka jedinečnému projektu: OpenLab teaching students unique IT skills

6. Ako z Pána prsteňov. Liptov ukrýva unikátne pivnice: Unique cellars look like hobbit houses

7. Pozrite si, ako vyzerali tohtoročné letecké dni v Sliači: More than 100,000 visitors came to the biggest air show in Slovakia

8. Ping-pong či tango. Spred historickej budovy SND zmizli autá: Red chairs and a ping-pong table replace cars

9. Slávny herecký pár navštívil Slovensko. O čom sa rozprávali s ministrom zahraničia? Hollywood stars Michael Douglas and Catherine Zeta-Jones visited Slovakia

10. Varenie špagiet trvá dvakrát dlhšie. Pozrite sa, ako sa žije na Lomnickom štíte: Top of Lomnický Štít peak is a world of its own

Až 70 percent všetkých čitateľov prichádza na portál anglických novín The Slovak Spectator zo zahraničia, prevažne z USA, Veľkej Británie, Nemecka.

Len 18 percent všetkých návštevníkov má vo svojom počítači ako komunikačný jazyk nastavenú slovenčinu.

Portál je súčasťou spravodajského webu sme.sk.