Kritika Dankovho stožiara ušetrila štátu peniaze

Stožiar bude stáť vyše 58-tisíc eur.

9. aug 2019 o 19:45 Ján Krempaský

BRATISLAVA. Spočiatku to vyzeralo ako utajovaná akcia šéfa parlamentu Andreja Danka (SNS). Keď však vyšlo najavo, že v jame pred parlamentom bude stáť stožiar so slovenskou vlajkou, ktorý má byť vyšší ako v Budapešti a štát to vyjde na 34-tisíc eur, vyvolalo to takú vlnu nevôle, že sa na stavbu vyzbierali koaliční politici a ich priaznivci.

Dankova túžba mať pred budovou parlamentu vysoký vlajkový stožiar tak viedla k tomu, že štát na tejto stavbe ušetril.

Po týždňoch zahmlievania toho, koľko bude stĺp stáť, prezradil v piatok šéf Kancelárie Národnej rady Daniel Guspan, že celková cena je vyše 58-tisíc eur. A že zo štátneho rozpočtu nepôjde na stavbu ani euro.

Výbušná požiadavka

"Toto bola požiadavka pána predsedu Andreja Danka, mať stožiar vyšší, ako je v Budapešti,“ vysvetlil v polovici júla Dankov hovorca Tomáš Kostelník pre denník SME.

Odpovedal tak na otázku, prečo má byť stožiar vysoký 30 metrov. Je to o tri metre viac, ako má vlajkový stožiar pred budovou parlamentu v Budapešti.

Konfrontácia s Maďarskom má v SNS tradíciu. Protimaďarskými výpadmi bol známy najmä Dankov predchodca na čele strany Ján Slota.

"Tak to teda nie! My pôjdeme do tankoch. A pôjdeme a zrovnáme Budapešť," burcoval Slota v marci 1999 na mítingu v Kysuckom Novom Meste.