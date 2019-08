Prieskum Focus: Voľby by vyhral Smer pred PS/Spolu, do parlamentu by prešiel aj Kiska

Most-Híd získal iba 4,7 percenta hlasov.

9. aug 2019 o 11:30 (aktualizované 9. aug 2019 o 11:53) TASR, Veronika Orviská

BRATISLAVA. Ak by sa parlamentné voľby konali začiatkom augusta, vyhrala by ich strana Smer pred koalíciou strán PS/Spolu a Kotlebovou stranou Ľudová strana Naše Slovensko.

Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus na vzorke 1020 respondentov.

Do parlamentu by sa dostalo spolu deväť politických strán.

Smer by získal 21,8 percenta hlasov, progresívci so Spolu 14 percent a tretí kotlebovci 12, 1 percenta hlasov.

Štvrté miesto má v augustovom prieskume KDH so 7,5 percenta. Nasleduje SaS a SNS, ktoré by získali zhodne po sedem percent. Na siedmom mieste by skončila Sme rodina so ziskom 6,3 percenta, nasleduje OĽaNO s podporou 6 percent.

Hranicu päť percent, ktorá je potrebná na zvolenie by prekročila aj novovznikajúca strana Za Ľudí exprezidenta Andreja Kisku.

Mimo parlamentu by podľa prieskumu Focusu zostal momentálne koaličný Most-Híd so 4,7 percenta hlasov.

V parlamente by Smer obsadil 38 kresiel, koalícia PS a Spolu - občianska demokracia by získala 24 mandátov, ĽSNS 21, KDH 13, SaS a SNS by mali zhodne 12 kresiel, Sme rodina 11, OĽaNO desať a Za ľudí deväť poslancov.

Prieskum sa uskutočnil 1. až 7. augusta.