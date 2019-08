Truban má dôveru, jeho výmena na pozícii lídra nie je témou dňa

Miroslav Beblavý si je vedomý, že ich to poškodilo.

9. aug 2019 o 14:19 SITA

BRATISLAVA. V koalícii PS/Spolu nie je otázka výmeny lídra Michala Trubana po drogovej afére témou dňa. Povedal to v piatok na tlačovej besede líder strany Spolu Miroslav Beblavý.

Súvisiaci článok Truban priznal, že marihuanu užil viackrát a vyskúšal aj LSD. Za reči o drogách sa ospravedlnil Čítajte

Jeho slová potvrdil aj samotný líder Progresívneho Slovenska Truban s tým, že tému si vydiskutovali interne v strane. „Aj v PS mi dôverujú po tom, že som spravil chybu," povedal s tým, že si uvedomuje, že bude musieť bojovať nielen o dôveru straníkov, ale predovšetkým voličov.

V piatok sa televízia TA3 pýtala na to, čo v roku 2007 na portáli black hole pod pseudonymom bhole Truban napísal v diskusii: „Nebudem sa dlho rozpisovať, dnes ma čaká ešte päť bieleho."

Truban reagoval tým, že túto stránku v minulosti spoluzakladal. „Toto bol určite nejaký vtip. Ako som povedal, ja som nikdy žiadne drogy nepredával a ani som nepestoval," povedal.

V diskusii na internete, na ktorú sa TA3 odvolávala, sa Truban o tri dni k téme vrátil a napísal, že „biele už nie je, už je rozpredané, už ma stále neotravujte, že aj vy chcete".

„Naozaj si nepamätám, čo som myslel tým vtipom. Fakt vám viem garantovať, že som nikdy nepredával žiadne drogy, ani som ich nedistribuoval," dodal s tým, že nikdy nemal žiadne biele drogy.

Ak sa vám video nezobrazuje, kliknite sem.

Beblavý si je vedomý, že ich to poškodilo

Truban povedal, že za svoj život sa nehanbí. Diskusiu vtedy písal ako mladý chalan interne medzi konkrétnou komunitou. Je presvedčený, že nikdy nevypláva na povrch, že v minulosti predával alebo bral kokaín.

„Mal som obdobie, keď som bol mladý rebel," uviedol a dodal, že aj tetovanie na ruke, ktoré nosí, je z mladosti.

Dnes si uvedomuje, že ako politik musí byť zodpovednejší. „Verím, že pokojne môže prísť iks ďalších vtípkov," pokračoval.

“ Dôvera sa nedá kúpiť, ani v obchode, ani pod pultom. Dá sa len získať. Ale ja tomu dávam šancu. „ Alojz Hlina, predseda KDH

Truban priblížil, že tetovanie mu pripomína jeho mladosť, aby nezabudol, že nie vždy sa mu darilo, aby nezostal namyslený. Druhé tetovanie má z nedávnych čias, to je meditujúci Alien. Má mu pripomínať, aká je tenká čiara medzi zlom a dobrom.

Drogová aféra Michala Trubana (PS) je podľa jeho politických kolegov Miroslava Beblavého (Spolu) a Alojza Hlinu (KDH) vecou dôvery. Vyplýva to z ich piatkových vyjadrení na novinárske otázky.

Hlina priznal, že to, ako sa Truban k afére postavil, nepridáva na dôvere. „Dôvera sa nedá kúpiť, ani v obchode, ani pod pultom. Dá sa len získať. Ale ja tomu dávam šancu,“ povedal šéf kresťanských demokratov.

Podľa Beblavého by bolo lepšie, ak by sa Truban k skúšaniu drog priznal hneď, ale podstatné je, že tak vôbec urobil. „Ale v slovenskej politike sú politici, ktorí nevedia priznať chybu, nikdy ju nepriznajú. Sú tu vrcholoví politici, ktorí ani po rokoch nepovedia pravdu v dôležitejších veciach. Viem, že Michala to škrelo a nechcel sa dokolečka vyhovárať,“ povedal Beblavý.

Podľa svojich slov si je vedomý toho, že ich to poškodilo.

Šéf PS Michal Truban (v strede), šéf Spolu Miroslav Beblavý (vľavo) a predseda KDH Alojz Hlina. (zdroj: SME - Jozef Jakubčo)

Hlina: Odsúdiť je ľahké, zarežete raz-dva

Hlina zároveň priznal, že k tejto téme pristupuje aj z toho kontextu, že jedna droga – alkohol, mu takmer zničila detstvo.

„Povedal som si, že skúsim motivovať – viac ako 20 rokov absolútne nepijem alkohol. Pokúšam sa tak motivovať aj rodinu, že aj bez alkoholu sa dá zabávať, usmiať, mať spokojnú rodinu. To bol môj prístup. Preto toto vnímam v určitom kontexte. Odsúdiť je ľahké, zarežete raz-dva. Vysvedčenie mu nevystavia naši voliči, ale voliči PS/Spolu,“ dodal Hlina.

Líder Progresívneho Slovenska (PS) Michal Truban vo štvrtok priznal, že marihuanu požil viackrát a pred dvanástimi rokmi vyskúšal aj drogu LSD. Povedal to vo videu, ktoré zverejnil na svojej facebookovej stránke.

„Aj toto obdobie je súčasťou môjho príbehu, nie sú to len podnikateľské úspechy, šport a triatlon, ale aj takéto chyby. Priznávam, že takto sa však o drogách pred študentmi nemá rozprávať. Je veľmi veľa ľudí, ktorí denne fajčia trávu a berú to ako samozrejmosť, ale zároveň drogy sú veľmi škodlivé a je veľa rodín a ľudí, ktorým zničili život,“ vysvetlil Truban.

Podľa neho sa totiž o ťažkých a zložitých témach treba baviť otvorene, no zároveň citlivo a zodpovedne. „Ja som urobil veľmi veľa chýb a chcem sa z nich poučiť a už ich neopakovať. Takto chcem aj našu krajinu posunúť dopredu, hovoriť veci úprimne, pomenovávať problémy a priznať si chyby. To je základ toho, ako sa vieme odpichnúť ďalej a posunúť sa dopredu,“ priblížil líder PS.

Súvisiaci článok Objavilo sa video, kde Truban hovorí o skúsenosti s drogami Čítajte

Na internete bolo nedávno zverejnené video, v ktorom predseda Progresívneho Slovenska (PS) Michal Truban rozpráva pred študentmi o svojich skúsenostiach s užívaním marihuany.

„Konkrétne v tom videu hovorím o zlom stave, ktorý prichádza po opadnutí účinku marihuany. Zdieľal som túto skúsenosť aj na prednáškach o podnikaní, aby si mladí ľudia nemysleli, že marihuana vyrieši ich problémy,“ uviedol líder PS pre portál WebNoviny.

Truban zároveň zdôraznil, že nemá problém o tejto téme hovoriť otvorene, lebo ho hnevá, keď niekto trávu vyskúša a potom sa tvári, že nie.

„Fascinuje ma, akú námahu si niekto dáva, keď pozerá moje staré blogy a videá a hľadá čokoľvek, čo sa dá vytrhnúť z kontextu a účelovo zneužiť proti mne. Toto je presne tá stará politika vyhrabávania špiny, ktorú chceme vymeniť,“ dodal na záver Truban vo svojom stanovisku pre portál WebNoviny.