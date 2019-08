Slovenské vlaky národ často hnevajú. Cesta vlakom je však zážitkom

Anglický podcast o výhodách a nevýhodách cestovania vlakom po Slovensku.

10. aug 2019 o 6:22 Peter Dlhopolec

Vypočujte si podcast:

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/662503793&color=%23096f52&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=true

Dlhé rady, preplnené či horiace vlaky, meškania a vlaky, v ktorých nie je klíma, Wi-Fi a zásuvky. To sú len niektoré z problémov slovenských vlakov, ktoré sa sem-tam stávajú aj zdrojom vtipov. A čo cesta vlakom zadarmo?

S Jamesom Thomsonom, Britom žijúcim v Bratislave už viac ako desaťročie, sa v tomto dieli anglického podcastu Spectacular Slovakia pozrieme na služby národného vlakového prepracu a Slovensko porovnáme s Britániou ale aj s Viedňou.

estovanie vlakom nie je vždy idylka, no lístok na vlak si cestujúci môžu kúpiť online či cez SMS. V IC vlaku dostanú dokonca aj fľašu vody. Okrem toho iba slovenským vlakom okúsime jazdu cez 14 tunelov a užijeme si krásu slovenskej prírody.

