Truban podľa odborníkov podcenil situáciu

BRATISLAVA. Spoločné vystúpenie predsedov PS, Spolu a KDH, na ktorom plánovali hovoriť o svojej dohode o neútočení, sa v piatok rýchlo zmenilo na výsluch šéfa PS Michala Trubana, ktorý musel vysvetľovať svoj vzťah k drogám.

Šéfovia strán oznámili, že hovorili o podpore rodiny, no nezhodli sa na téme registrovaných partnerstiev. Médiá však viac zaujímalo, ako Truban vysvetlí, že nehovoril pravdu o svojich skúsenostiach s drogami. Po skončení Truban dával ešte samostatné vyjadrenia pre rôzne redakcie.

"Zachoval som sa tak, ako som sa nikdy nechcel zachovať, bál som sa, že ohrozím celú koalíciu,“ tvrdil Truban o tom, prečo zamlčal skúsenosť s LSD.

Za to, že už týždeň musí vysvetľovať reči o drogách, si podľa odborníkov môže Truban v prvom rade sám.

"Jeho komunikačná stratégia na začiatku bola tragická. Video, kde sa ospravedlnil, bol dobrý krok, ale táto kauza sa pre stranu stále neskončila,“ hovorí reklamný analytik Michal Ruttkay, ktorý robil kampane pre Smer aj SDKÚ.