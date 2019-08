Truban o videu s drogami: Chcel som lepšie prezentovať myšlienky mladým

Myslím, že ľudia z PS za mnou stoja, hovorí predseda.

9. aug 2019 o 19:08 Roman Cuprik

Výčitky svedomia, podpora od straníkov a potom vznik videa – tak podľa šéfa Progresívneho Slovenska Michala Trubana vyzeralo rozhodnutie verejne sa ospravedlniť za to, že o drogách nehovoril pravdu. V komunikácii sa chce zlepšovať.

Hovorili ste, že ste marihuanu mali viackrát. Ako často ste ju fajčili?

Nerád by som sa ďalej vŕtal v tejto téme, lebo sa to nikdy neskončí. Táto krajina má iné problémy. Povedal som, že som ju mal viackrát, v tom videu som to vysvetlil a netreba to viac rozpitvávať.

Čo to znamená viackrát?

Viackrát. Nerád by som to ďalej rozoberal.