Aktér Nežnej revolúcie: Cítiť toľkú mieru spolunáležitosti bol fantastický pocit

Anton Pižurný opisuje dianie v Banskej Štiavnici.

11. aug 2019 o 10:52 Dominika Borbélyová

Anton Pižurný sa narodil 17. marca 1961 v Želiezovciach. Jeho otec pochádzal zo Serede, no práca veterinára ho zaviala do Banskej Štiavnice, kde sa zoznámil s mladou učiteľkou – Antonovou mamou.

Mladí manželia kvôli otcovej práci Štiavnicu opustili a usídlili sa na juhu Slovenska v Želiezovciach. Tam sa im narodili dve dcéry a najmladší syn Anton.

Neviete, čo sa tam deje?

V auguste 1968, keď bol Anton sedemročný, vyrazila rodina Pižurných na dovolenku k maďarskému Balatonu. Domov do Československa sa vracali v noci z 20. na 21. augusta a netušili, že na československé územie práve vstupovali aj vojská Varšavskej zmluvy. Colníci na hraniciach s údivom hľadeli na zaskočených dovolenkárov. „Vy idete domov? Vy neviete, čo sa tam deje?“ pýtali sa ich.

Post Bellum je nezávislou občianskou iniciatívou, ktorú financujú predovšetkým drobní darcovia. Pomôžte i vy! Staňte sa členmi Klubu priateľov Príbehov 20. storočia. Ak aj vy máte tip na zaujímavého pamätníka, napíšte na pamatnici@postbellum.sk.Post Bellum môžete podporiť aj na darcovskom portáli.

Anton bol vtedy malý chlapec, no dobre si pamätá „fronty“ ľudí pred obchodmi,

ktorí si robili zásoby potravín pre prípad toho najhoršieho. Rovnako si spomína na strach, ktorý v tom čase cítil: „Mama vošla do mojej detskej izby a povedala: ,Synček môj, asi bude vojna.´“ Dnes už so smiechom dodáva, že sa vtedy rozplakal.

Aj v Želiezovciach sa po invázii usídlili vojaci Varšavskej zmluvy, no podľa Antonových slov s nimi obyvateľstvo neprichádzalo do nejakých konfliktov. Vyskytol sa len jeden prípad, keď ktosi v známom Želiezovskom parku namaľoval veľký biely nápis: „Okupanti domov!“. „Páchateľa“ sa podarilo nájsť a za svoj čin bol potrestaný. Zbaviť sa úprimného odkazu však už bolo ťažšie a aj napriek premaľovaniu boli jeho kontúry po istom čase opäť čitateľné.

Okupáciu Československa niesol ťažko Antonov otec, ktorý bol do tej doby presvedčeným komunistom. „Po 48. roku vošlo do neho veľké budovateľské nadšenie a vstúpil do komunistickej strany,“ približuje Anton. Príchod spojeneckých vojsk však vnímal ako zradu a zhoršený psychický stav mu dokonca privodil infarkt. V roku 1972 tretiemu infarktu podľahol.

Sloboda nechýbala len v kultúre

Súvisiaci článok Vraj prezradil štátne tajomstvo: Vraveli mi, že z basy sa živý nedostanem Čítajte

Na základnú školu chodil Anton v rodných Želiezovciach a nastúpil tam aj na gymnázium. Po prvých dvoch ročníkoch sa rodina Pižurných presťahovala do Žiliny, kde Anton absolvoval tretí ročník gymnázia. Choroba starej mamy však nasmerovala ich ďalšie plány späť do Banskej Štiavnice. Stredoškolské vzdelanie tak Anton napokon ukončil v roku 1980 na štiavnickom gymnáziu.

Anton o sebe hovorí, že bol rebel. Nosil dlhé vlasy a počúval rockovú hudbu. Rodinný známy, ktorý emigroval do Ameriky, mu odtiaľ posielal vinylové platne. „Rolling Stones bolo prvé, čo mi poslal, to bolo fantastické!“ spomína Anton.

V kontraste s normalizačnou uniformitou vyznieval západný svet rozmanitejšie a Anton si uvedomoval, že kultúra nebola jedinou oblasťou, v ktorej chýbala sloboda. „Začal som vnímať, že svet je rozdelený, a že to, čo sa u nás v Československej socialistickej republike deje, nie je práve to, čo by som chcel.“

Angažované básne nepísal

Po maturite odišiel Anton do Bratislavy na nadstavbové štúdium knihovníctva. Pracoval v bratislavských kníhkupectvách a venoval sa vlastnej tvorbe. Prvé básne mu vyšli už ako 19-ročnému v mesačníku Nové slovo mladých. Bola to literárna príloha Nového slova, ktorú viedol Vojtech Mihálik.

„Bol tam taký úzus, že autor, ktorý tam chce publikovať, musí najprv napísať tzv. angažovanú báseň. Ja som nikdy angažované básne nepísal, napriek tomu mi ich Mihálik uverejňoval,“ opisuje pomery v časopise Anton.

Vďaka literárnej činnosti nadviazal kontakty aj s českou kultúrnou sférou. Pražskí kamaráti ho pravidelne zásobovali českými undergoundovými časopismi Vokno a Revolver a rád tiež počúval českých „Plastikov“. Antona neminula ani vojenská služba a po dvoch rokoch povinnej vojenčiny pracoval nejaký čas v geodézii. Keď ale jeho partnerka otehotnela, vrátili sa spolu do Banskej Štiavnice a v neďalekom Svätom Antone sa zosobášili.

Revolucionári v kotolni

Anton začal pracovať ako administratívny pracovník v malej fabrike na spracovanie dreva a výrobu drevených sudov a na starosti mal okrem iného aj personalistiku. Najväčší problém bol s obsadením miest pracovníkov kotolne. „Bola to špinavá, málo platená práca, ktorú nikto nechcel robiť,“ vysvetľuje.

Súvisiaci článok Pomáhala väzňom v Jáchymove. Do jedného sa zaľúbila a vydala sa Čítajte

Napokon sa mu podarilo zohnať troch nových kuričov aj s pomocníkmi, z ktorých sa nečakane stali jeho kamaráti a Anton s nimi v kotolni trávil veľa času. Vysvitlo, že majú vysokoškolské vzdelanie, avšak ako veriaci ľudia mali problém sa zamestnať na adekvátnych pozíciách. V novembri ´89 sa potom zapojili do revolučného procesu a z niektorých sa neskôr stali starostovia okolitých obcí.

Ešte niekoľko mesiacov pred Nežnou revolúciou Anton neveril, že by sa na vtedajšom režime mohlo niečo zmeniť. Jeho strýko, ktorý sa v Bratislave zúčastnil Sviečkovej demonštrácie, raz Antonovi priniesol dokument s názvom „Několik vět“, vypracovaný signatármi Charty 77 na jar 1989. Bola to petícia vyzývajúca vládu krajiny k uskutočneniu dôkladnej systémovej zmeny na základe slobodnej a demokratickej diskusie.

Anton si dokument zobral a napriek tomu, že za rozširovanie petície hrozili postihy, začal vo svojej kancelárii v štiavnickej fabrike dokument rozmnožovať. Zastihol ho pri tom riaditeľ fabriky. Anton dodnes nevie, či za to mohol náhly príchod revolučných dní alebo riaditeľova nevôľa konať proti nemu, no žiadne problémy kvôli tomu nemal.

Štiavnické revolučné dni

Spúšťačom zapojenia sa do revolučného procesu bol pre Antona moment, keď videl videonahrávku z násilného zásahu polície proti študentom 17. novembra 1989 v Prahe, ktorú mu doniesol kamarát. „Vtedy sme si uvedomili, že niečo sa deje, že toto nie je v poriadku, keď takto sa správa štát ku svojim vlastným ľuďom, ešte k tomu študentom.“

Novinky o zakladaní politického hnutia Verejnosť proti násiliu (VPN) sa v tých dňoch šírili z Bratislavy do regiónov a štiavnickí aktéri sa rýchlo zaktivizovali. Anton najskôr stál pri založení pobočky VPN v štiavnickej fabrike, kde pracoval, a následne sa v Klube mládeže Rubigall založila aj celomestská organizácia VPN.

Medzi zakladateľov okrem Antona patrili: Oľga Kuchtová, Ľudovít Kaník, Soňa Lužinová, Jozef Labuda, či Juraj Paučula ktorý bol v tom čase vedúcim Klubu. Zapojili sa do generálneho štrajku a na Námestí sv. Trojice v Banskej Štiavnici rečnili na schodoch súsošia pred davom ľudí. „Tento pocit som zažil len raz za život a môžem povedať, že to bola taká obrovská miera empatie a taký zážitok, na aký sa nezabúda.“

Príchod „mladých sopliakov“

Staré mocenské kádre prirodzene neboli nadšené z počínania si akýchsi „mladých sopliakov“. Keď malo dochádzať k personálnym zmenám na hlavných postoch, v zákulisí kolovala informácia o hrozbe použitia sily proti predstaviteľom Nežnej revolúcie. Anton sa dokonca stretol aj s osobným zastrašovaním.

Súvisiaci článok Mária Gondová: Kádrový posudok rodičov sa s ňou ťahal celý život Čítajte

„Dávaj si pozor, aby sa ti nestala nejaká nehoda,“ vyhrážali sa mu. Iní sa zasa snažili rýchlo „prezliecť kabát“ a pridať sa na stranu novembrových aktérov. Anton si spomína najmä na jedného muža s komunistickou minulosťou, ktorého požiadal, aby opustil Klub počas mítingu: „Doobeda bol ešte ,červený´ a večer už chcel s nami zakladať VPN.“ Antona mrzí, že viacero podobných ľudí, ktorí sa vtedy stiahli do úzadia, dnes opäť zastáva vysoké funkcie.

Antonovi sa podarilo stretnúť aj s vtedajším federálnym ministrom vnútra Jánom Langošom, ktorý bol na formálnej návšteve Banskej Štiavnice. Po oficiálnej časti si k nemu Anton sadol a pri pive sa ho opýtal na to, prečo už nemá svoje legendárne dlhé vlasy. „Položil som ich na oltár vlasti,“ odpovedal mu so smiechom Langoš. Hovorili spolu aj o tom, že znejú hlasy za rozdelenie Československa. „On mi už vtedy povedal, že s tým sa asi nedá nič robiť.“

„Československo bolo dobrou krajinou“

Termín prvých slobodných volieb sa Anton rozhodol stráviť v Prahe. Na výsledky čakalo plné Václavské námestie a ľudia sa radovali z víťazstva Občianskeho fóra a VPN. Anton priznáva, že keď sa Vladimír Mečiar stal ministrom vnútra, skutočne veril tomu, že sa pustí do očistenia spoločnosti od komunistov a sprofanovaných ľudí. Jeho slová zneli popri filozofických a humanistických prejavoch intelektuálov z VPN presvedčivejšie. „Dokázal strhnúť masy, no vidíme, čo sa z neho nakoniec vykľulo.“

Od roku 1990 pracuje Anton „na voľnej nohe“. Založil umeleckú agentúru i vlastné vydavateľstvo. Vydával viacero novín a vyšlo mu niekoľko básnických zbierok.

S rozdelením Československa nesúhlasil. Vždy mal rád českú kultúru a často navštevoval Čechy i Moravu.

Dnes, po tridsiatich rokoch od Nežnej revolúcie sa mu zdá, že potenciál pozitívnej zmeny krajiny roku 1989 sa vytratil. Nádej vidí v mladej generácii, pre ktorú má okrem dôsledného štúdia vlastnej histórie ešte jeden odkaz: „Snažte sa byť statoční a počúvať, čo vám hovorí srdce. Snažte sa ľudí hodnotiť nielen jednostranne, ale z viacerých uhlov. Neverte všetkým médiám, urobte si vlastný názor a držím vám palce, aby vám tento váš vlastný názor vyšiel.“