Dobré ráno: Na Dankov stožiar nepôjde po výsmechu ani cent z verejných peňazí

Stožiar bude vysoký tridsať metrov.

11. aug 2019 o 23:59 Nikola Bajánová, Ján Krempaský

Vypočujte si podcast

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/664430912&color=%23ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=true

Akoby bol bratislavský hradný kopec tým najľahším terčom politických a rozporuplných symbolov moderného Slovenska.

Všetkým na očiach stojí socha Vítanie od komunistického sochára Jána Kulicha, Svätopluk na koni pred hradom od toho istého autora a najnovšie to bude 30 metrov vysoký stožiar, ktorý počas prázdnin nechal vystavať predseda parlamentu a šéf národniarov Andrej Danko.

V akom stave sú práce? Koľko to bude stáť a prečo vôbec to bude stáť?

Nikola Bajánová sa pýtala reportéra domácej redakcie Jána Krempaského.

Krátky prehľad správ

Ak by sa parlamentné voľby konali koncom augusta, vyhrala by ich strana Smer pred koalíciou PS/Spolu. Tretí by skončili kotlebovci, na štvrtú priečku sa vyšvihlo mimoparlamentné KDH. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus. Do parlamentu by sa celkovo dostalo deväť politických strán.

V koalícii PS/Spolu nie je výmena lídra po drogovej afére šéfa Michala Trubana otázkou dňa. Na tlačovej konferencii to v piatok povedal predseda Spolu Miroslav Beblavý.

Šéf Národnej jednotky finančnej polície NAKA Bernard Slobodník v rozhovore pre Denník N ohlásil svoj odchod z funkcie, ako aj z polície. Jeho meno sa objavilo v konverzácii Mariana Kočnera a Norberta Bödöra.

Maďarsko chce ťažiť ropu neďaleko Budapešti. Tamojšie ministerstvo pre inovácie už vypísalo súťaž na prieskum na ťažbu zemného plynu a ropy pre mesto Érd, ktoré je súčasťou metropolitnej časti hlavného mesta.

Nájomné bytové komplexy sú v súčasnosti druhým najväčším segmentom v investíciách do nehnuteľností v Európe. Čoskoro sa však môže stať, že sa stanú dominantnou kategóriou. Tvrdí to poradenská spoločnosť CBRE na základe výsledkov svojho nedávneho prieskumu.

Odporúčanie

Len nedávno sa v médiách objavila nenápadná správa o tom, že viac ako osem percent pôdy na Slovensku trpí extrémnym suchom. Až 90 percent územia pritom postihuje tento problém vo väčšej či menšej miere. Denník SME sa aj preto pozrel, či a ako planéta vysychá a aké problémy to spôsobuje nám, no najmä ďalším generáciám. Článok Daniely Hajčákovej Zmena klímy: Konflikty vo svete, suchá a jedovaté živočíchy na Slovensku denník SME odomkol a môžete si ho prečítať na našom webe.

