Slovensko má pri poste dodatočného sudcu EÚ iba dve možnosti, tvrdí Gál

Slovensko je jedinou krajinou, ktorá nevie obsadiť tento post už od roku 2016.

12. aug 2019 o 16:00 SITA

BRATISLAVA. Slovenská republika má v prípade postu dodatočného sudcu Všeobecného súdu Európskej únie v Luxemburgu iba dve možnosti.

Uviedol to pre agentúru SITA minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) s tým, že je možné zvoliť ďalšieho kandidáta alebo otvoriť diskusiu o spôsobe výberu jednotlivých uchádzačov.

Istota odobrenia nie je

Podľa Gála však existuje riziko, že ani v prípade zvolenia piateho slovenského kandidáta nie je istota jeho odobrenia.

Ako tvrdí minister, slovenské inštitúcie navyše nevedia, prečo Slovensku ako jedinej krajine EÚ odmietli posledných dvoch kandidátov.

Uchádzačov po zvolení na pôde domovskej krajiny ešte musí odobriť poradný výbor súdu EÚ. Naposledy výbor zamietol ako kandidáta advokáta Michala Kučeru.



„Je veľmi ťažké nájsť v tejto situácii vhodné riešenie, pretože ani vláda SR, ani Súdna rada SR nevie, v čom je vlastne problém našich posledných kandidátov. Pri prvých dvoch sme vedeli, že majú nedostatky z cudzieho jazyka, respektíve morálnej integrity, ale pri zvyšných sme v šedej zóne, pretože naozaj nie je zrejmé, kde je problém," povedal Gál.

Pri diskusii o spôsobe odobrenia kandidátov európskymi inštitúciami, ktoré ich definitívne schvaľujú, sa Gál obáva, že sa tento problém prenesie až na ďalšiu vládnu garnitúru.

"Ak by bola otvorená diskusia o spôsobe schvaľovania kandidátov poradným výborom, domnievam sa, že to bude riešiť až nová vláda, pretože to je na dlho," dodal. V prípade slovenského postu na súde EÚ sa angažoval aj minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák.

Odmietnutie kandidátov

Súdna rada SR navrhla ako posledného kandidáta Michala Kučeru vláde SR ešte vlani v novembri, keď získal deväť hlasov a porazil protikandidáta Jána Mazáka.

Michala Kučeru do výberového procesu navrhla Slovenská advokátska komora a tiež Notárska komora SR.

Pred ním Mária Patakyová neuspela pre slabú znalosť francúzskeho jazyka, Radoslavovi Procházkovi vyčítal poradný výbor nedostatočnú morálnu integritu. Ivan Rumana neuspel pre nedostatočné znalosti prejednávanej agendy Európskej únie.

Slovensko je jedinou krajinou, ktorá nevie obsadiť tento post už od roku 2016. Zároveň sme jedinou krajinou, ktorej odmietli viac ako dvoch kandidátov.



Agentúra SITA v tejto súvislosti oslovila Súdnu radu SR aj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.