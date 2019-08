Okresný súd sa pýta Luxemburgu, či môže súdiť exministra Krajčiho. Podsúva mu, že asi nie

Ak sa otázky dostanú pred súdny dvor, zrejme ich odmietne, hovorí odborník.

12. aug 2019 o 20:38 Peter Kováč

BRATISLAVA. Sú to otázky, ktoré naznačujú, akú odpoveď by chcel okresný súd počuť. A výsledkom by mohlo byť to, že bývalý minister vnútra Gustáv Krajči z tretej vlády Vladimíra Mečiara nebude potrestaný za zmarené referendum z roku 1997.

Denník SME sa prostredníctvom infozákona dostal k uzneseniu Okresného súdu Bratislava I, ktoré poslalo prípad zmareného referenda na posúdenie Súdnemu dvoru Európskej únie.

S takýmto návrhom pôvodne prišiel Krajčiho obhajca.

Súd mu koncom minulého roka vyhovel. Konanie prerušil a do Luxemburgu poslal dve otázky, ktorými chce zistiť, ako môže postupovať.

V prvej otázke sa pýta, či možno po zrušení Mečiarových amnestií súdiť ľudí, ktorí boli pôvodne oslobodení. Druhá sa týka spôsobu, ako boli zrušené samotné amnestie.

Uznesenie, ktoré sprevádza otázky, však môže vyvolať pochybnosti o objektivite okresného súdu.