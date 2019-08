Dobré ráno: PS a Spolu vymazali stranu Andreja Kisku

Čo sa to deje v nových politických stranách.

12. aug 2019 o 23:21 Tomáš Prokopčák, Lucia Praus Krbatová

U Kisku sa podľa prieskumov potácajú okolo piatich percent a nezdá sa (aspoň zatiaľ), že by strana bývalého prezidenta niekam rástla.

Koalícia PS/Spolu má zase za sebou prvú tak trochu kauzu, keď problémom ani tak nebolo priznanie Michala Trubana ale to, ako ... ehm, no, nazvime to flexibilne sa postavil k vysvetľovaniu svojej vlastnej minulosti. A u Druckera sa čaká, čo spraví premiér... za prvý balónik môžeme považovať odchod Pellegriniho šéfa tlačového odboru, ktorý odišiel práve k exministrovi zdravotníctva.

Čo sa teda deje v týchto projektoch deje - a deje sa v nich vôbec niečo? Aké sú ich politické predpoklady a ako asi napokon dopadnú?

Tomáš Prokopčák sa rozpráva s Luciou Prausovou.

Krátky prehľad správ

Mimoparlamentná strana SMK hovorí, že naďalej bude rokovať o spolupráci s koaličným Mostom-Híd. Maďarské fórum Zsolta Simona už s bugárovcami ďalej rokovať nebude. SMK a Most sa rozprávajú, či vytvoria predvolebnú koalíciu.

V SNS zase medzičasom vylučovali. Andrej Danko povedal, že spolupracovať - a to ani po voľbách - nebudú so stranami, ktoré podporujú adopcie detí homosexuálmi, podporujú rasizmus či popierajú holokaust. Za extrém označil okrem fašistov aj prípadnú spoluprácu strán PS/Spolu a Andreja Kisku.

Minister spravodlivosti odkázal sudcom, že ich angažovanie sa v politike narúša ich nezávislosť. Gábor Gál preto pripustil, že vhodná by bola úprava Ústavy. Novelu, ktorá mala tento problém čiastočne riešiť a podľa ktorej by politicky aktívnym sudcom automaticky zanikal mandát, totiž vrátila prezidentka. V súčasnosti zákon zakazuje sudcom byť členom politickej strany alebo politického hnutia, no nezakazuje im kandidovať na kandidačnej listine.

Ruské úrady obvinili Google z propagácie protivládnych protestov. Má zabrániť, aby sa informácie o protestoch šírili na YouTube. Rusko firme pohrozilo, že ak Google nevyhovie, bude to považovať za zasahovanie do vnútorných záležitostí a volieb. Nepovedalo, ako by však chcelo reagovať.

Medzinárodnému tímu pod vedením slovenského vedca Petra Vršanského sa podaril zaujímavý objav. Výskumníci narazili na zatiaľ najstarší známy dôkaz vírusovej infekcie. Vírus napadol jedného z dravých šváboch, ktorý sa zachoval v jantári starom 98 miliónov rokov. Vedci už dlho predpokladajú, že vírusy sú ešte oveľa oveľa staršie, no fosílnych dôkazov o ich prítomnosti je veľmi málo.

Odporúčanie

Možno vás táto minulosť nezaujíma. Alebo možno máte o nej skreslené predstavy, zvesela podporované rôznymi zlými knihami a filmami. No pravda o templároch je možno ešte fascinujúcejšia, ako všetky tieto povery. Ak vás tento zaniknutý rytiersky rád aspoň trochu zaujíma a v Paríži sa poriadne obzeráte okolo seba, dodnes viete naraziť na rôzne stopy.

Aké? Na takýto poznávací výlet uličkami Paríža, za zvyškami dávnej templárskej pevnosti zobralo svojich čitateľov BBC v texte Za tajným stolcom templárskych rytierov. Dnes je tento výlet do minulosti vzdialenej sedem storočí mojim odporúčaním.

