Európske centrum pomôže v prípade napadnutia Rómov políciou

Incident sa stal v júli po zatknutí dvoch devätnásťročných Rómov.

13. aug 2019 o 15:47 Simona Kováčiková

BRUSEL/BRATISLAVA. Európske centrum pre práva Rómov (ERRC) poskytne právnu pomoc Rómom z Milhosti, ktorých mali fyzicky napadnúť a týrať policajti počas zadržania na Obvodnom oddelení v Čani.

Incident sa stal 23. júla 2019 po zatknutí dvoch devätnásťročných Rómov v miestnom pohostinstve, píše sa v správe ERRC.

Fyzické útoky policajtov

Policajti mali fyzicky napadnúť aj ďalšie dve ženy, matku a tetu jedného z chlapcov. Obete podali sťažnosť na Úrade inšpekčnej služby v Košiciach.

"Vzali nás do auta a bili celou cestou," opísal pre centrum situáciu jeden z mužov. Po príchode na oddelenie fyzické útoky pokračovali, muži museli stáť čelom oproti stene.

Po fyzických útokoch zo strany policajtov žiadali chlapci o poskytnutie zdravotnej starostlivosti. Túto pomoc im však odopreli.

Mladých Rómov previezli do Moldavy nad Bodvou a následne do Košíc a potom opätovne do Čane, kde ich prepustili na slobodu.

Opätovná potýčka v pohostinstve

Po telefonáte o zadržaní sa príbuzní jedného z chlapcov vybrali na miesto incidentu zistiť, čo sa stalo.

V pohostinstve však došlo k ďalšej potýčke, kde následne vyslali niekoľko hliadok, ktoré čakali na príbuzných chlapcov pred ich domami.

Policajti mali podľa správy centra pre práva Rómov následne vstúpiť do vnútra a fyzicky ich napadnúť. Počas pátrania mali policajti priložiť aj pištoľ k čelu jednej z príbuzných.

Počas útoku na dve ženy svedkovia incidentu kontaktovali tiesňovú linku so žiadosťou o zaslanie policajnej hliadky. Hoci operátor potvrdil, že hliadka bude vyslaná, žiadna iná policajná hliadka neprišla.

Tri príbuzné rómskych chlapcov po incidente zadržali a predviedli na Obvodné oddelenie v Čani. Ako sa píše v správe, mali ich zamknúť na mužských toaletách a v sklade mimo kamerových záznamov.

Nepotrestaní príslušníci

Ženy prepustili z oddelenia až na druhý deň. „Nie je žiadnym tajomstvom, že polícia na Slovensku brutálne napáda a používa neprimeranú silu voči rómskym komunitám. Pri mnohých príležitostiach sme na tento skutkový stav verejne poukázali“ uvádza šéf ERRC Ðorđe Jovanović.

„Sme už unavení, keď počúvame výhovorky a sledujeme praktiky, ktoré znamenajú, že policajní príslušníci ostávajú nepotrestaní v podobných prípadoch, keďže výsledkom vyšetrovaní je absencia pochybenia z ich strany," doplnil.

Európske centrum pre práva Rómov tvrdí, že je pripravené postúpiť prípad Európskemu súdu pre ľudské práva, ak ho policajná inšpekcia účinne nevyšetrí.

Európske centrum pre práva Rómov je medzinárodná verejnoprávna organizácia, ktorá bojuje proti rasizmu voči Rómom.