ÚVO chce podľa Hliváka zvyšovať transparentnosť a rozširovať súťaž, nie ju zužovať

Danko navrhuje zvýšiť finančné limity zákaziek.

13. aug 2019 o 15:35 TASR

BRATISLAVA. Úrad pre verejné obstarávanie chce zvyšovať transparentnosť obstarávaní a rozširovať súťaž, nie ju zužovať.

Uviedol to predseda ÚVO Miroslav Hlivák na sociálnej sieti v reakcii na vyjadrenie predsedu Národnej rady (NR) SR Andreja Danka (SNS).

Navrhuje zvýšiť finančné limity

Danko navrhuje zvýšiť finančné limity zákaziek pri priamych zadaniach s užším ponukovým konaním.

"Filozofiou úradu je zvyšovať transparentnosť vo verejnom obstarávaní a rozširovať hospodársku súťaž pri prerozdeľovaní verejných zdrojov, nie ju zužovať," uviedol.

Zdôraznil, že prvoradou úlohou vyhlasovateľov súťaží je zabezpečiť prípravnú fázu, v ktorej musia nediskriminačne nastaviť podmienky, vrátane nediskriminačnej špecifikácie, ktorá nesmeruje ku konkrétnym výrobkom a výrobcom.

Veľká reforma obstarávaní

Predpoklady na to podľa Hliváka vytvorila veľká reforma verejných obstarávaní z roku 2018.

Uviedol, že ÚVO ju pripravil po širokej diskusii a zapracoval do nej aj požiadavky vyhlasovateľov súťaží.

Návrhy prediskutovali aj s "ďalšími dôležitými subjektmi, ktoré vstupujú do procesu verejného obstarávania".

Deklaroval, že zastúpenie mala štátna, verejná správa, tretí sektor, podnikateľské zväzy či akademická obec.

Hlivák poznamenal, že v podobnom zložení pokračovali aj pri tohtoročnej príprave zmien zákona.

Podotkol, že na rokovaniach boli zastúpení aj členovia Vlády SR a Kancelárie NR SR, ktorá však podľa jeho slov nevzniesla také požiadavky, ako deklaruje Danko.

Danko chce zmeny

Predseda parlamentu Andrej Danko si myslí, že verejné obstarávania a stavebný zákon potrebujú zmeny.

Pomohlo by podľa neho napríklad zvýšenie limitov na možnosť priamych zadaní s užším ponukovým konaním.

"To znamená zvýšiť limit, aby povedzme do jedného milióna eur mohol zadávateľ osloviť minimálne tri firmy a v rámci toho urobiť aspoň nejakú úpravu," povedal v rozhovore pre TASR s tým, že sa to nedá urobiť bez ÚVO.

Začiatkom júla predstavil ÚVO ďalšiu novelu zákona o verejnom obstarávaní, v ktorom sú opatrenia zamerané aj na majetkové prepojenia osôb, zneužívania opravných prostriedkov či environmentálny aspekt obstarávania.

Hlivák vtedy zdôraznil, že zmeny vychádzajú aj z aktuálnych potrieb aplikačnej praxe. Od 1. januára platí veľká novela zákona o verejnom obstarávaní, ktorá podľa neho splnila svoj cieľ, obstarávanie je rýchlejšie a jednoduchšie.