Ministerstvo sľubovalo nové učebnice od septembra, hovorí komora učiteľov

Učitelia stále nemajú dostatok kvalitných učebníc.

13. aug 2019 o 16:10 SITA

BRATISLAVA. Učitelia stále nemajú dostatok kvalitných učebníc a situácia sa ani od septembra nezmení.

Pre agentúru SITA to povedal Viktor Križo zo Slovenskej komory učiteľov.

Tri pilotné súťaže

„Na ministerstve veľa vecí teraz stojí. Nasľubovali, že budú učebnice, voľný trh, ale je ticho. V tomto polroku rozbehli veľa tém a povedali, čo všetko chystajú od septembra, ale blíži sa školský rok a nič z toho nie je,“ vraví Križo.

Podľa neho ministerstvo sľubovalo nové učebnice už od tohto septembra. Všetky tri pilotné súťaže na učebnice základných škôl počítajú s možnosťou výberu z viacerých učebníc za primerané ceny, tvrdí ministerstvo.

„Ministerstvo školstva realizuje verejné obstarávanie učebníc postupom, ktorý umožní školám výber z viacerých, na trhu dostupných učebníc, ktoré najviac vyhovujú plneniu ich školského vzdelávacieho programu. Aktuálne pokračuje verejné obstarávanie na učebnice Prvouka pre 2. ročník základných škôl, Matematika pre 5. – 9. ročník základných škôl a Geografia pre 5. – 9. ročník základných škôl," uviedol pre agentúru SITA tlačový odbor ministerstva.

"Výsledkom bude to, že školy budú mať oveľa väčší výber učebníc a učitelia si budú môcť vybrať takú učebnicu, ktorá bude najviac zodpovedať ich vyučovacím metódam a potrebám školy. K tomuto kroku sme pristúpili aj preto, lebo učebnica matematiky bola dlhodobo kritizovaná,“ dodáva tlačový odbor.

Avizovalo otvorenie trhu

„Zatiaľ len ohlásili, že sa to chystá. Ale aká je to súťaž, kto bude mať možnosť sa na nej zúčastniť? Všetky vydavateľstvá? Pôjde o všetky typy učebníc? Alebo ministerstvo presne určí, ktoré učebnice podporí? Kto vyberie, ktoré učebnice sú pre učiteľov vhodné? Ministerstvo, podľa svojich chutí?“ pýta sa Križo.



Ministerstvo školstva avizovalo otvorenie trhu s učebnicami aj v Pedagogicko-organizačných pokynoch na nasledujúci školský rok. V nich uviedlo, že hlavné objednávacie konanie na nákup učebníc pre nasledujúci školský rok sa uskutoční v novembri. Podľa Križa je to neskoro.

„Ak ich začnú objednávať v novembri, ktorý učiteľ začne školský rok s jednou učebnicou a od polovice prejde na druhú? Bude sa to týkať až ďalšieho školského roka, za ktorý už nie je zodpovedná táto vláda,“ pripomína Križo.



Najviac kritiky bolo v minulosti na kvalitu učebníc matematiky. „Ja som matematikár. Špeciálne na nové učebnice matematiky čakáme 10 rokov. Tie staré sú v katastrofálnom stave, nikto ich nepoužíva, stoja v skladoch. Stále sa tlačia za milióny a distribuujú do škôl. Aj teraz nám pred mesiacom prišli do školy a čo máme s nimi robiť, keď podľa nich nevyučujeme už niekoľko rokov?“ pýta sa Križo.

Mal byť tiež jedným z recenzentov nových učebníc. „Ešte pred dvoma rokmi ma s tým oslovilo ministerstvo, žiadne recenzné konanie však doteraz nebolo, možno si na to našli iných ľudí. Ale podstatné je, že nevieme, že by sa nejaké učebnice reálne robili. Ministerstvo na túto tému niečo povedalo v marci, ale odvtedy sa nič nepohlo. Stálo to niekoľko rokov a asi to doteraz na niečom stojí,“ povedal Križo.

Situácia sa nemení

Komora je podľa neho v kontakte s vydavateľmi, ale ani od nich nemajú informácie, že by sa nové učebnice pripravovali.

„A možno sa staré učebnice len prebalia, teda urobia iné, len v podobnom štýle. Neviem si predstaviť, že sa kvalitná učebnica pripraví za taký krátky čas, keď sa ešte ani súťaž nezačala. Aspoň neviem o tom, že by nejaká bola zverejnená,“ uzavrel Križo.



Ako vyplynulo z Pedagogicko-organizačných pokynov na nasledujúci školský rok, hlavné objednávacie konanie na nákup učebníc pre nasledujúci školský rok sa uskutoční v novembri, výlučne cez webový portál ministerstva https://edicnyportal.iedu.sk/.