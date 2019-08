Fica z Bonaparte tak skoro nevyženú, rozpredaj ešte potrvá

Postihu sa konkurzná správkyňa zrejme vyhne.

13. aug 2019 o 18:54 Peter Kováč

BRATISLAVA. Byt v Bonaparte, štyri garáže, nebytový priestor, podiel vo firme a pätnásť zbraní. Taký je súpis majetku odsúdeného podnikateľa Ladislava Bašternáka, ktorý sa bude rozpredávať.

Koncom júla ho zverejnila konkurzná správkyňa Lenka Ivanová.

Aj keď v takýchto prípadoch sa bežne zverejňujú aj ďalšie detaily o konkurze, a prikazuje to aj zákon, Ivanová podrobnosti povedať neplánuje.

Verejnosť sa tak nedozvie trebárs to, či má Bašternák u niekoho dlhy a aké, ani to, aké sú obraty na jeho bankovom účte, ktorý štát zaistil.

Z týchto údajov by sa dalo povedať aj to, či a aké nájomné posiela šéf Smeru Robert Fico Bašternákovi za luxusný byt v Bonaparte.

Za utajovanie údajov Ivanová zrejme žiadny trest nedostane.

"Zákonná povinnosť síce je, no v praxi sa nedá povedať, že by sa to dodržiavalo stopercentne. A najmä - nie sú na to stanovené presné lehoty,“ vysvetľuje konkurzný správca a advokát Jaroslav Nižňanský.

Mnohí správcovia tak podľa Nižňanského zverejňujú detaily o konkurzoch len raz za čas v blokoch. Ak niekto napadne ich postup, stačí, keď sa bránia, že si ešte nenašli čas na to, aby zverejnili detaily o konkurze.

Ivanová do úradného registra úpadcov detaily nezapísala a pre médiá hovorí, že je viazaná mlčanlivosťou.

Ministerstvo spravodlivosti na podnet SME začalo na prípad dohliadať. Ivanovej zaslalo výzvu, ku ktorej by sa mala vyjadriť do 15 dní. Po termíne podľa hovorkyne ministerstva Zuzany Drobovej začnú jej postup vyšetrovať.

Väčšinu svojho majetku, najmä nehnuteľnosti, Bašternák tesne pred súdom previedol na manželku. Ivanová zatiaľ nepovedala, či tieto prevody napadne. Hovorí však, že ich stále skúma.

Fico sa ponáhľať nemusí