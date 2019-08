Dobré ráno: Fico a Pellegrini sa neznášajú, ale potrebujú sa

Aký je vzťah medzi premiérom a poslancom a kto má navrch.

13. aug 2019 o 23:20 Tomáš Prokopčák, Peter Tkačenko

V predchádzajúcej epizóde podcastu Dobré ráno sme to naznačili, najmä v súvislosti so vznikajúcou stranou Tomáša Druckera. No už dlho sa povráva, že vzťahy medzi premiérom Petrom Pellegrinim a Robertom Ficom nie sú práve ideálne.

A to sme to povedali ešte šarmantne. Napokon, sám premiér niekoľkokrát pripustil, že o svojej politickej budúcnosti uvažuje a čoskoro sa nejako rozhodne.

Ale o čom sa vlastne Pellegrini rozhoduje? Čo sa teda deje medzi Ficom a premiérom, najmä na stretnutiach, z ktorých Pelllgrini zvyčajne odchádza zamračený? Čo chce Pellegrini od Fica a Fico od Pellegriniho? A chystá sa premiér odísť zo Smeru a položiť vládu, aj keď sú voľby za rohom?

Tomáš Prokopčák sa rozpráva s Petrom Tkačenkom.

Krátky prehľad správ

Opozičná SaS sa chce šéfa polície Milana Lučanského pýtať na lustrovanie novinárov. Zavolajú si ho na parlamentný brannobezpečnostný výbor. Otázkou napríklad je, čo všetko policajné orgány zaznamenávajú o súkromí občanov a či to robia zákonne. Informácie z takéhoto lustrovania sa mohli dostať ku Kočnerovi, medzi lustrovanými novinármi bol aj zavraždený Ján Kuciak.

Súd naznačuje, že za zmarené referendum z roku 1997 nepotrestá exministra vnútra Gustava Krajčiho. Okresný súd Bratislava 1 sa totiž Súdneho dvora Európskej únie pýta, či možno po zrušení Mečiarových amnestií súdiť ľudí, ktorí boli pôvodne oslobodení. Druhá otázka sa týka spôsobu, ako boli zrušené samotné amnestie. Pýta sa to však podľa zistení denníka SME spôsobom, ktorý vyvoláva pochybnosti o jeho objektivite.

Na Bratislavskom hrade sprístupnia nálezy keltskej architektúry. Nálezy, ktoré objavili pri rekonštrukcii hradu, ukážu cez víkend 17. a 18. augusta a 1. septembra. Objavy potom širokej verejnosti ukážu až v roku 2020, keď dávne pozostatky stavieb sprístupní Slovenské národné múzeum.

Prezidentovi Milošovi Zemanovi stále dôveruje väčšina Čechov. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti STEM, ktorý sledoval dôveru českej verejnosti v miestne inštitúcie. Zemanovi dôverujú skôr starší ľudia a ľudia s nižším vzdelaním, mladí mu skôr nedôverujú.

Českí vedci chcú rozlúštiť genetickú informáciu banánu. Následne by vytvorili jeho novú odrodu, ktorá bude odolnejšia nielen voči škodcom, ale i suchu. Vedci ale neskúmajú sladké ovocie známe u nás, ale odrodu, ktorá má škrobové plody. V tropických krajinách takéto banány miestni varia, pečú aj smažia.

Odporúčanie

Dobre, som fanúšikom amerického seriálu Suits. Ale úprimne, ako žije britská kráľovská rodina ma vôbec nezaujímalo... ale trochu to zmenil podcast Guardianu Today in Focus. V pondelkovej epizóde Meghan: prečo všetka tá nenávisť k vojvodkyni zo Sussexu vysvetľujú, ako aj známa herečka Meghan Markle nebola pripravená na šľachtický život a, najmä, na britský bulvár, ktorý na ňu začal poľovať. Je zaujímavé to počúvať.

