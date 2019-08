Prioritou Spolu vo volebnom programe je školstvo

Program Spolu zlepšíme školstvo je postavený na šiestich základných pilieroch.

14. aug 2019 o 9:55 SITA

BRATISLAVA. Mimoparlamentná strana Spolu má vo svojom volebnom programe ako prioritu školstvo. Podľa experta strany na školstvo Juraja Hipša sú v našom školstve tri problémy - čo sa učí, ako sa učí a kto učí.

„Deti sedia pekne za sebou v laviciach, pozerajú sa na tabuľu a počúvajú učiteľa, pričom sa snažia robiť si poznámky do zošita. Toto je jeden z najčastejších obrazov, ktorý vidíme v našich školách. Monotónny výklad, formy a metódy výučby bez aktívneho zapojenia žiakov a študentov sú najčastejším spôsobom, ako vzdelávame na školách," vysvetlil Hipš vo volebnom programe jeden z problémov.

Piliere programu

Program Spolu zlepšíme školstvo je postavený na šiestich základných pilieroch - na každom dieťati záleží; dialóg a spolupráca, nie nariadenia; podpora, sloboda a zodpovednosť; inovácie sú vítané; dvakrát meraj, raz strihaj a skutočné bohatstvo.

Vzdelávací systém je podľa Hipša komplexný a zložitý organizmus.

"Zásadné zmeny preto budeme zavádzať formou postupných a riadených krokov. Ich dopady budeme sledovať na menšej vzorke. Až po úspešnom vyhodnotení budú zavádzané celoplošne," tvrdí expert Spolu na školstvo.

Spolu chce vytvoriť priestor na kvalitný výskum, ktorý umožní výskumným tímom z vysokých škôl spolupracovať s regionálnymi školami pri analýze existujúcich procesov, obsahov, metód a foriem v školách ako aj inovácií.



Najdôležitejšie je podľa Hipša zabezpečiť, aby to, čo sa žiaci v škole učia, bolo pre nich zmysluplné, prispievalo k ich osobnostnému rozvoju a bolo čo najviac využiteľné v ich ďalšom živote.

„Preto by sa štátom predpísaný obsah vzdelávania mal zamerať aj na také zručnosti a postoje, ako sú kritické myslenie, riešenie reálnych problémov, digitálne zručnosti, schopnosť komunikovať a spolupracovať s inými ľuďmi, či poznať a tolerovať ľudí z iných kultúr a spoločností," myslí si Hipš.

Kvalitná a príprava a viac praxe

V príprave budúcich učiteľov je cieľom strany, aby študenti učiteľských študijných programov už počas štúdia absolvovali kvalitnú prípravu a viac praxe vo vybraných školách s inovatívnymi spôsobmi výučby a pod vedením skúsených učiteľov.

Strana chce podporovať spoluprácu medzi pedagogickými fakultami a cvičnými školami, teda školami, v ktorých budú študenti absolvovať svoju prax. Zároveň plánuje nastaviť také kritériá pre výber cvičných škôl, ktoré zohľadnia kvalitu nimi poskytovaného vzdelávania a zručnosti v nich pôsobiacich učiteľov.

"Cvičné školy by mali byť také, ktoré vzdelávajú rôznorodých žiakov a tým odrážajú pestrosť detí na Slovensku. Budúci učiteľ by mal absolvovať prax v triede, kde sú aj žiaci so špeciálnymi potrebami či v triede so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia," píše strana vo svojom programe.

Komora ocenila snahu

Slovenská komora učiteľov (SKU) oceňuje každú snahu o posun školstva smerom dopredu a v tomto duchu prijímajú snahu politických strán posunúť školstvo do stredu svojho záujmu.

„Vítame a dlhodobo podporujeme témy, ako je kritické myslenie, podpora divergentného a tvorivého myslenia v školách a spolupráce, kvalitnejšia príprava na pedagogických fakultách, viac praxe či zavádzanie inovácií po kvalitnom akčnom výskume," povedal pre agentúru SITA Viktor Križo z SKU.

Komora chce obrátiť pozornosť aj k témam, ktoré nie sú tak pútavé, ale tvoria začiatok akejkoľvek zmeny v školstve, ako sa to očakáva od politických predstaviteľov - zvýšenie HDP do školstva na úroveň vyspelých krajín OECD a razantné zvyšovanie platov tiež na úroveň krajín OECD v porovnaní s platmi vysokoškolsky vzdelaných ľudí.

"Tu očakávame jasnejšie a rýchlejšie kroky, pretože vidíme, že chýbajú stovky učiteľov a následky dlhoročného drancovania školstva sa ukazujú ako fatálne," povedal pre agentúru SITA Križo a dodal, že včasnú verejnú diskusiu o obsahu politických plánov pre školstvo považuje za veľmi užitočnú a dôležitú.

„Rozhodujúce je však pretavenie kvalitných plánov do politickej reality," uzavrel.