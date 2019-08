Učitelia stále nie sú spokojní so zvýšením platov

Komora učiteľov nepovažuje rast platov za dostatočný.

14. aug 2019 o 11:57 SITA

BRATISLAVA. Učitelia stále nie sú spokojní so zvýšením platov.

„Doterajší aj očakávaný rast platov v žiadnom prípade nepokladáme za rapídny, ani za dostatočný. V podstate len kopíruje celkové zvyšovanie miezd na Slovensku a infláciu,“ uviedla viceprezidentka Slovenskej komory učiteľov (SKU) Soňa Puterková.

Reagovala tak na nedávne vyjadrenia tlačového odboru ministerstva školstva, podľa ktorého sa za pôsobenia terajšej ministerky Martiny Lubyovej, nominantky SNS, „podarilo presadiť razantné navýšenie platov začínajúcich pedagógov základných a stredných škôl“.

V roku 2012 bol plat začínajúceho učiteľa základnej školy 540 eur, kým od 1. septembra 2019 by mal plat začínajúcich pedagógov základných a stredných škôl poskočiť na 831 eur.

Podľa vyjadrenia rezortu sa dokonca ráta s ďalším zvýšením už od 1. januára 2020 na sumu 915 eur a po absolvovaní adaptačného vzdelávania, maximálne do dvoch rokov, na 1 001 eur.

V porovnaniach miezd zaostávame

Puterková hovorí, že v porovnaniach miezd pedagógov krajín Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) sme sa nevymanili z posledných priečok.

"Septembrové zvýšenie miezd začínajúcim pedagógom spôsobí len to, že sa svojím nástupným platom vyrovnajú napríklad platom ponúkaným predavačom v obchodnom reťazci," tvrdí.

Vláda podľa Puterkovej zvýšenie kompenzuje znížením percentuálneho nárastu v tabuľkových platoch počas nasledujúcich odpracovaných rokov, t.j. o pol percenta ročne.

"Mladý pedagóg musí mať perspektívu, že za náročnú prácu po nadobudnutí istej praxe dostane primeraný plat, v školstve ho však ani po sľúbenom zvýšení v januári 2020 nemôže očakávať," tvrdí Puterková.

Pedagógovia na Slovensku podľa Puterkovej po pätnástich a viac rokoch praxe zarábajú zhruba 60 percent toho, čo ich vysokoškolsky vzdelaní kolegovia v iných profesiách. Priemer v EÚ je pritom 85 – 90 percent.

Nevyhovujúci stav by podľa nej vyriešilo len skokové zvýšenie, „k čomu sa však ani táto vláda neodhodlala“. To podľa nej dokazuje, že rezort nikdy nepatril k prioritám štátu.



„Záujem o pedagogickú profesiu je stále nízky. Ak sa spýtate maturantov z gymnázií, koľkí z nich by chceli učiť, v triedach sa obvykle nezdvihne ani jedna ruka. Pedagogická fakulta pre nich nebýva prvá voľba," hovorí Puterková.

Už dnes podľa viceprezidentky SKU v školách chýbajú stovky učiteľov a mnohé predmety sa učia nekvalifikovane, zbory starnú a absolventi pedagogických fakúlt sa zamestnávajú v lukratívnejších oblastiach.

Gröhling: Zvyšovanie je pomalé

Na nepriaznivú situáciu pri obsadzovaní miest v školstve upozornil nedávno aj poslanec Branislav Gröhling zo SaS (Sloboda a Solidarita).

Podľa neho je zvyšovanie platov učiteľov pomalé, o čom svedčí aj fakt, že na špecializovanom portáli edujobs.sk, ktorý ponúka prácu učiteľom, je podľa neho vyše 800 voľných pracovných miest.

Až 60 percent neobsadených miest je podľa poslanca v Bratislavskom kraji. „Kozmetické úpravy“ platov, ako ich zvyšovanie Gröhling nazval, nemajú podľa neho žiaden efekt.



Ministerstvo v reakcii na Gröhlinga tiež pripomenulo, že v prípade ostatných, teda nie začínajúcich učiteľov, sa plat zvyšoval medzi septembrom 2016 a januárom 2020 o 38 percent, „čo je v histórii Slovenska prvé rapídne zvýšenie platov pedagogických a odborných zamestnancov“.

Podľa ministerstva sa tak stali „jedinou kategóriou zamestnancov vo verejnej správe, ktorým sa takýmto spôsobom mohla zlepšiť finančná situácia. Ide o takmer 80 tisíc učiteľov“.

Za platy štrajkovali

Štrajkom v roku 2016 si učitelia vydobyli zvýšenie platov o šesť percent od januára 2017. Štrajk organizovala Iniciatíva slovenských učiteľov. Zatvorených bolo 179 škôl, ďalšie školy fungovali v obmedzenej prevádzke.

Podľa internetovej stránky iniciatívy sa vtedy do štrajku zapojilo 11 753 učiteľov zo 788 škôl. Štrajk vyvrcholil demonštráciou učiteľov a ich sympatizantov na Námestí SNP v Bratislave.

Zástupcovia Iniciatívy slovenských učiteľov vyjednávali o zvýšení rozpočtu do školstva s vtedajším ministrom rezortu Jurajom Draxlerom. Vo funkcii pôsobil do marca 2016, bol nominantom strany Smer-SD.

Tvárou Iniciatívy slovenských učiteľov bol učiteľ zo Spojenej školy Novohradská v Bratislave Vladimír Crmoman, dnes prezident Slovenskej komory učiteľov.