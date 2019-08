Prehliadka počas osláv SNP nie je podľa Gajdoša demonštráciou sily

Vojaci si chcú podľa Gajdoša uctiť pamiatku hrdinov.

BANSKÁ BYSTRICA. Vojenská prehliadka, ktorá bude 29. augusta súčasťou celonárodných osláv 75. výročia Slovenského národného povstania (SNP) v Banskej Bystrici, nie je žiadnou demonštráciou sily.

Konštatoval to v stredu v Banskej Bystrici minister obrany Peter Gajdoš v súvislosti s niektorými medializovanými informáciami týkajúcich sa príprav na oslavy SNP.

Uctenie pamiatky hrdinov

"Vojaci si chcú aj takto uctiť pamiatku hrdinov, ktorí bojovali za rovnaké princípy a idey, ktoré sú dnes piliermi vojenských tradícií SR - boj za mier, demokraciu, rovnosť a najmä boj proti fašizmu," zdôraznil minister.

Podľa neho taký významný historický medzník v našich dejinách, akým je SNP, si veľkolepý program zaslúži. Oslavy sa začnú oproti minulým rokom o hodinu skôr, teda o 10.00 h pri Pamätníku SNP a zúčastnia sa na nich všetci traja najvyšší ústavní činitelia.

"Na vojenskej prehliadke, ktorá sa začne od 15.00 h, bude viac ako 1500 profesionálnych vojakov, rozdelených do 35 pochodových zostáv a viac ako 200 kusov bojovej techniky vrátane 15 kusov leteckej. Bude to široká škála bojovej techniky pozemných, vzdušných, špeciálnych síl, Vojenskej polície a ďalších. Vláda vo svojom uznesení vyčlenila na zabezpečenie prehliadky 106.000 eur," povedal Gajdoš.

Pokrok v modernizácii

Ako poznamenal, občania zároveň uvidia pokrok v modernizácii Ozbrojených síl (OS) a je čím sa pochváliť. Naposledy sa vojenská prehliadka konala pred viac ako 10 rokmi.

"Pokiaľ ide o ďalšie finančné prostriedky, OS SR a náš rezort vyčleňuje pravidelne v rámci obranného plánovania financie na opravy a údržbu bojovej techniky. V rámci tohto sme zvýšili úsilie a aj na základe kapacitných možností našich podnikov, ktoré dokážu opravovať techniku, zvyšujeme spôsobilosť bojovej techniky, jej bojaschopnosť, pripravenosť OS SR na zabezpečenie obrany a bezpečnosť občanov," uviedol Gajdoš.

V súvislosti s vojenskou prehliadkou rezort zriadil infolinku 0904786159, kde sa budú môcť občania informovať, aký je ďalší postup v prípade, že dôjde k poškodeniu cesty alebo iného majetku.

Fungovať bude od 27. augusta od 18.00 h do 30. augusta do 12.00 h. Hoci minister so škodami nepočíta, keby k nim došlo, garantuje, že ich vyriešia.