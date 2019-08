Fico už reagoval na vzburu Kalavskej. Ministerka tají, čo jej povedal

Ministerka zdravotníctva odmieta predložiť reformu nemocníc ako ústavný zákon.

14. aug 2019 o 20:34 Ján Krempaský

Plnohodnotných nemocníc by malo byť menej, ale mali by poskytovať kvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť. (Zdroj: Archív nemocnice)

BRATISLAVA. Pôvodne nemala byť Andrea Kalavská (nominantka Smeru) ani ministerkou zdravotníctva. Stala sa ňou nečakane minulý rok po výmene premiéra po vražde investigatívneho novinára Jána Kuciaka.

Súvisiaci článok Kalavskej „reforma“ nemá politický zmysel Čítajte

Teraz sa však Kalavská vzoprela rovno predsedovi Smeru Robertovi Ficovi, ktorý šéfuje najsilnejšej strane vládnej koalície.

Ešte v polovici júla pritom Kalavská poslušne prišla do centrály Smeru a súhlasila s Ficom, aby najväčšia reforma nemocníc od Nežnej revolúcie, ktorú pripravuje, išla do parlamentu ako ústavný zákon. Po mesiaci si to však rozmyslela.

"Napriek tomu, že niekto niečo odo mňa požaduje, ja ani moji ľudia na ministerstve sa za svoju prácu nikdy nechceme hanbiť a chceme dať to, za čím si stojíme," odmietla Ficov návrh v utorok pri začatí búracích prác skeletu nemocnice na bratislavských Rázsochách.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/1ZqJaddVUz4

Takej otvorenej vzbure ministra za stranu Smer bývalý trojnásobný premiér ešte nečelil. On ani strana Smer na Kalavskej odmietnutie nereagujú.

Hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová však uviedla, že šéf Smeru už s ministerkou hovoril. Čo jej povedal, ale nechce uviesť.

Parlamentná opozícia Kalavskej za vzburu proti Ficovi tlieska. Je vraj pripravená podporiť aj jej návrh na reformu nemocníc, ak do parlamentu predloží jeho konkrétnu podobu.

Zmyslom reformy nemocníc, odborne ich stratifikácie, je to, aby sa každá špecializovala len na poskytovanie liečby, v ktorej je dobrá alebo pri ktorej dosahuje aspoň minimálny počet výkonov.

V dôsledku toho však môžu počas nasledujúcich jedenástich rokov, koľko má reforma trvať, v niektorých nemocniciach zaniknúť oddelenia, ktoré nedosahujú aspoň minimálny počet výkonov.

Môže sa stať aj to, že z niektorých nemocníc sa stanú len doliečovacie zariadenia pre chronicky chorých a prestanú fungovať tak, ako ich ľudia dnes poznajú.

Fico už volal Kalavskej

"Ja si ústavu veľmi ctím na to, aby som tam dávala niečo, čo tam nepatrí a tvorila niečo, čo je zbytočné," odmietla Kalavská na stavenisku Rázsoch Ficov návrh, aby reformu predložila ako ústavný zákon.