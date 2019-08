Boli sme v centrále Pokecu, stále je lákavý aj pre deviantov

BRATISLAVA. Koncom júla tohto roka si trinásťročné dievča založilo na Pokeci profil pod prezývkou Radka2OO7 s písmenami O namiesto núl. Už po niekoľkých minútach jej muži začali ponúkať sex.

„Nevadí, stretneme sa a naučíš sa to. Trvá to iba desať minút a máš 150 eur,“ napísal jeden z nich pod prezývkou Jurci 1904 s vedomím, že dievča má len trinásť rokov.

Po chvíli ponuku zvýšil na 200 eur a chválil sa tým, že včera „mal“ tiež 13-ročné dievča a kúpil mu mobil.

Radka2OO7 nie je skutočná osoba, ale jeden z troch falošných profilov, ktorý si reportéri denníka SME vytvorili v priebehu posledných mesiacov, aby zistili, ako Pokec bojuje proti sexuálnym predátorom na internete.

Číslo 2007 malo ostatným naznačiť rok narodenia. V prezývkach na sociálnych sieťach sa tento postup často používa.

Podobný pokus urobili reportéri denníka SME vo februári 2017. Denník vtedy otvoril tému sexuálneho zneužívania detí na Pokeci. Falošnému profilu Ariadna vtedy za šesť dní napísalo osem ľudí s priamou narážkou na sex. V profile pritom mala Ariadna uvedené, že má 12 rokov.

Pokec odvtedy zaviedol viaceré bezpečnostné opatrenia, napríklad zvýšil minimálny vek na registráciu v službe.

Prípad Radky2OO7 ukazuje, že sexuálni predátori sú napriek tomu na Pokeci stále aktívni.

Celkovo narazila redakcia v letných mesiacoch za tri dni na dvoch používateľov, ktorí chceli sex od dievčaťa, aj keď im povedalo, že má len 13 rokov. Často pritom ide o ľudí, ktorí takto skúšajú osloviť stovky až tisíce dievčat a čakajú, ktoré sa dá zmanipulovať.

Reportéri denníka SME v Bratislave využili možnosť a nahlásili konverzáciu ako problémovú.

V dvesto kilometrov vzdialenej Žiline túto sťažnosť vyhodnocovali pracovníci Pokecu. Ich prácu mohli reportéri SME takisto sledovať.

V oddelení administrátorov a supervízorov Pokecu je cez pracovný deň okolo obeda v službe deväť zamestnancov. Sídlia v miestnosti, ktorá pôsobí ako klasický kancelársky priestor. Na prvý pohľad je iný len tým, že na stenách medzi počítačmi sú nalepené zoznamy problémových profilov.

Ide o profily, ktoré na Pokeci opakovane porušujú pravidlá, takže keď na ne administrátori narazia, sú pripravení.

Na Pokec príde denne vyše 300-tisíc používateľov. Väčšina z nich si len posiela súkromné správy, ktoré nikto iný nevidí.

Sexuálnych obťažovateľov či podvodníkov je vzhľadom na počet návštevníkov minimum. Napriek tomu si Pokec ich prítomnosť uvedomuje a pri ich odhaľovaní spolupracuje s políciou a ďalšími bezpečnostnými zložkami.

„Ak príde dožiadanie od polície, tak vyvíjame maximálnu súčinnosť, máme osobitne vyškolených ľudí, ktorí riešia tieto špecializované dožiadania. Takisto je dôležité, aby si ľudia takéto prípady nenechávali pre seba, ale nahlasovali problémovú komunikáciu. Je potom jednoduchšie páchateľa odhaliť,“ hovorí Peter Porubský, PR manažér vydavateľstva Ringier Axel Springer, ktoré Pokec vlastní.

Čistenie diskusií od špiny

Pokec sídli v presklenej administratívnej budove a jeho interiér pôsobí ako priestor úspešnej právnickej spoločnosti alebo IT firmy. Budovu si spoločnosť prenajíma.

Neďaleko výťahu na chodbe je televízna obrazovka, na ktorej svieti znak All For Jan. Zavraždený investigatívny novinár Ján Kuciak totiž pracoval pre portál aktuality.sk, ktorý patrí do portfólia Ringieru.