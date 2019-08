Sexuologička Caisová: Devianti na internete trávia veľa času a sú to obratní manipulátori

Základ liečby je prijatie deviácie.

15. aug 2019 o 22:35 Roman Cuprik

Danica Caisová vyštudovala medicínu, namiesto liečby fyzických problémov sa však rozhodla venovať sexuológii. Tvrdí, že je to veľmi zaujímavý odbor, keďže ľudská sexualita je veľmi pestrá.

"Väčšina ľudí, ktorí ku mne chodia, sú psychicky zdraví a sami sú prekvapení, čo všetko sa o svojej sexualite dozvedia," hovorí psychiatrička Caisová, ktorá okrem práce v ambulancii lieči deviantov vo väznici v Košiciach a je aj súdnou znalkyňou.

Pracujete s ľuďmi, ktorí zneužívajú deti, niekedy aj batoľatá. Ako sa to dá zvládnuť?

Sú prípady, keď je aj pre mňa ťažké to spracovať. Ale stále sa musím snažiť tomu človeku pomôcť a prísť na to, čo mu je. Keď je to veľmi ťažké, kúpim si letenku a idem niekde do sveta. Zatiaľ som nemala pocit vyhorenia.

Týchto ľudí chodíte liečiť do väzenia. Zažili ste agresívnych pacientov?

Niekedy vedia na človeka psychicky tlačiť a manipulovať ním. Na druhej strane sa snažia dosiahnuť podmienečné prepustenie a vedia, že sa preto musia slušne správať. Väčšinou sa nás snažia presvedčiť, že si svoju deviáciu uvedomujú a majú ju pod kontrolou.

V liečbe sme úspešní. Možno len päť percent z nich znovu niečo spácha. Spravidla vtedy ide o ľudí, ktorí majú veľmi nízky intelekt.

Akí ľudia na internete šíria detskú pornografiu alebo inak zneužívajú deti?

Prvá skupina sú ľudia, ktorí chcú mať len finančný profit. Osobnostne sú bezohľadní a bezcitní a je im jedno, či niekomu ublížia. Nie sú to sexuálni devianti, ale obchodníci.

Potom je tu skupina mladých chlapcov okolo šestnásť rokov, ktorí experimentujú. Hovoria nám, že nevedia osloviť dievča a pozvať ho na rande, tak to radšej skúšajú na internete. Niektorí sa snažia dievčatá ponížiť tým, že získané fotografie ďalej šíria. Takýmto spôsobom sa vyrovnávajú s tým, že ich nejaké dievča v minulosti odmietlo.

Tretia skupina sú sexuálni devianti. Niektorí to o sebe vedia, iní nie.

Kto sú títo devianti?