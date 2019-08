V Pezinku možno skočiť z komína, na Orave si zajazdíte na tanku

Tvorcovia bedekrov Spectacular Slovakia ponúkajú tipy na adrenalínové atrakcie.

21. aug 2019 o 8:14 Peter Dlhopolec, The Slovak Spectator

Bývalý policajt Jozef Krupa z Podbielu na Orave už viac ako desať rokov vozí po okolí tých, ktorí sa odhodlajú na tri kilometre dlhú a asi pätnásťminútovú jazdu tankom. Znalci však laikov, ktorí použijú názov tank, radi opravia, že to je BVP-čko, čiže bojové vozidlo pechoty.

„Spočiatku som si myslela, že to bude iba pomalá jazda a nakoniec to bol veľmi krásny zážitok,“ hovorí Katarína Poláková z Bratislavy.

Trasa vedie cez miestny potok, blato a kopce. V BVP-čku, do ktorého sa zmestí pätnásť ľudí, sa však nesedí. Bezpečnejšie je, keď všetci stoja a držia sa tyčí. Jazdu môžu spolu s rodičmi absolvovať aj deti. Tie by mali stáť vpredu, keďže v zadnej časti to pasažierov viac hádže.

„My naprávame chrbtice a pomáhame s migrénou,“ zvykne vtipkovať Krupa. Má až tri takéto stroje – výstavný, náhradný a ten, ktorý slúži na adrenalínové jazdy.

Jazda tankom je jednou z piatich adrenalínových atrakcií, ktoré vyskúšali tvorcovia bedekrov Spectacular Slovakia.

Jazda tankom v Podbieli. (zdroj: Spectacular Slovakia - Ján Pallo)

Sloboda za volantom

Divočinu bez pokút si fanúšikovia rýchlej a zbesilej jazdy môžu vychutnať aj na Slovakia Ringu, jedinom automotodróme na Slovensku, v Orechovej Potôni v dunajskostredskom okrese. Tentoraz aj v úlohe vodiča, čo pri tanku nie je možné. Rýchlostná testovacia dráha funguje od roku 2010 a vyskúšala si ju aj Monika Villémová, ktorá rýchlu jazdu miluje.

Pred jazdou na Slovakia Ringu. (zdroj: Spectacular Slovakia - Ján Pallo)

„Pred jazdou je povinné školenie, aby jazdec vedel, ako sa má správať v rôznych situáciách, ktoré sa môžu na dráhe vyskytnúť,“ hovorí Villémová. Jazdcov poučia aj o tom, čo znamenajú vlajky rôznych farieb, ktorými jazdcov počas adrenalínových kôl usmerňujú.

Každá pretekárska šelma musí mať minimálne osemnásť rokov a vodičský preukaz. Vodiči môžu jazdiť na svojich autách, no môžu si vyskúšať aj autá ponúkané Slovakia Ringom, napríklad Porsche či Ford Mustang. Povinnosťou je mať na hlave počas jazdy prilbu a byť pripútaný bezepečnostnými pásmi.

"Išla by som opäť, ale chcela by som lepšie auto. Keď ma predbehla formula, bolo mi to veľmi ľúto,“ žartuje Villémová. Auto, ktoré jej požičali, sa podobalo na jej vlastné. Na dráhe môže naraz jazdiť aj päťdesiat vozidiel.

Ľudia bez vodičského preukazu, ktorí by si radi jazdu v športovom aute vyskúšali, môžu využiť „race taxi“. Jazdu na okruhu absolvujú so skúseným pretekárom.

Slovakia Ring (zdroj: Slovakia Ring)

Villémová si so svojou kamarátkou-spolujazdkyňou jazdu užila naplno, hoci tie úplne najvyššie rýchlosti nezaradili.

„No aj tak sme si zakričali,“ dodáva.

Let vo valci

Zakričať si môžu lovci adrenalínu aj v tuneli. Jeho pevnou súčasťou je sklenená letová komora vysoká štrnásť metrov, v ktorej fúka vietor rýchlosťou 270 km/h. Simulátor voľného pádu majú v liptovskej Tatralandii.

„Na začiatku som mala stiahnutý žalúdok a aj stres, ale inštruktor Ivo bol skvelý od začiatku,“ hodnotí simulátor Karin Benčíková Vargová na facebooku. „Aj vďaka nemu som si to užila. Odchádzala som odtiaľ ľahká ako pierko a poriadne vyfúkaná.“

Inštruktori záujemcom najskôr vysvetlia základy komunikácie. Každý odvážlivec tiež dostane prilbu a kombinézu. Potom už len stačí skočiť do valca a lietať. Vznášanie si užijú najmenšie deti, dôchodcovia, ale aj ľudia na vozíku.

Let vo valci. (zdroj: Spectacular Slovakia - Radka Minarechová)

Z komína dolu

Ešte väčším adrenalínom je skok z vyše stometrového komína v Pezinku. Skočiť môže každý nad 15 a pod 120. Prvý údaj určuje vek v rokoch, druhý hmotnosť v kilogramoch.

„Obmedzenie je len kvôli tomu, že väčší človek sa nezmestí do skokanských sedákov,“ vysvetľuje Andrej Más, riaditeľ firmy Action Land.

Zážitkom je však už samotné vyvezenie sa na 110 metrov vysoký komín. Cesta hore horolozeckým výťahom trvá približne minútu.

Na zemi a aj na komíne dostane každý odvážlivec, odetý vo výstroji, inštrukcie o tom, ako skákať, akú štartovú pozíciu zaujať, či aké sú možnosti skákania. Následne si zvolí, či chce mať skokanské lano uchytené spredu alebo zozadu medzi lopatkami.

„Pri zoskoku dosahuje skokan rýchlosť 135 km/h vo voľnom páde, ktorý trvá necelé štyri sekundy,“ hovorí Más. Z komína je možné skočiť aj v tandeme.

„Pri sólo zoskokoch sa dajú robiť akrobatické prvky, salto vpred či vzad, čo pri bungee jumpingu nie je možné,“ dodáva Más. Skokan nedopadne na zem, ale zostane zavesený asi dvadsať metrov nad zemou. Na zem ho pomaly spustia až potom.

Sezóna zoskokov trvá od marca do novembra, vždy počas víkendov.

Dotknite sa oblohy

Prechádzku po vonkajšej okennej rímse reštaurácie 85 metrov nad hladinou Dunaja ponúka bratislavské UFO na Moste SNP. S myšlienkou prišiel profesionálny hasič Henrich Bartovič.

Skywalk bol otvorený na jar 2018. Podobnú atrakciu mali v tom čase v estónskom Tallinne na televíznej veži vo výške 175 metrov.

Predtým ako milovníci prechádzok vo výškach vykročia von na rímsu, inštruktor ich oblečie do červenej kombinézy a postroja podobnému horolezeckému isteniu. Musia tiež podstúpiť kontrolu na alkohol a drogy. Prechádzku po rímse potom absolvujú s inštruktorom.

Na rímsu sa môžu aj posadiť a vychutnať si výhľad na Bratislavu. Zaprieť sa nohami o vonkajšiu hranu a „zavesiť“ sa do priestoru je ďalšia možnosť ešte silnejšieho adrenalínového pocitu.

Samotná prechádzka trvá asi pätnásť minút.

Padák je klasika

Stráviť niekoľko okamihov vo výške troch alebo štyroch kilometrov je pravdepodobne jeden z najadrenalínovejších momentov. Množstvo tohto hormónu sa výrazne zvýši v okamihu, keď človek vyskočí z lietadla. Samozrejme s padákom na chrbáte inštruktura, s ktorým tvorí tandem. Takúto možnosť ponúka aj Letisko Slávnica v Dubnici nad Váhom.

Voľný pád (zdroj: M. Hepal)

Pred zoskokom s tandempilotom absolvuje skokan dvadsaťminútovú inštruktáž. Ďalších asi dvadsať minút to v lietadle trvá, kým dosiahne požadovanú výšku.

Samotný voľný pád po vyskočení z lietadla trvá menej ako minútu. Človek pri ňom padá rýchlosťou 200 km/h. Padák sa otvára 1 500 metrov nad letiskom a let ním trvá asi sedem minút. Aj keď skokan je v tomto prípade skôr v pozícii príručnej batožiny tandempilota, môže si vyskúšať riadenie padáka.

Po úspešnom pristátí dostáva každý úspešný skokan-amatér certifikát o vykonanom skoku.

Letný seriál o cestovaní po Slovensku prinášame v spolupráci s tvorcami bedekra Spectacular Slovakia, ktorý nájdete na obchod.petitpress.sk alebo v každom dobrom kníhkupectve.