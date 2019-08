Bernolákovo vytápajú splašky

Vodárenská spoločnosť podpisuje zmluvy aj napriek limitovanej kapacite.

16. aug 2019 o 16:53 Jakub Doubek

BRATISLAVA, BERNOLÁKOVO. Chodník zatopený splaškami a záhrady plné odpadu majú v Bernolákove po silných dažďoch už viac ako dva roky. Zápach sa šíri ulicou, aj keď neprší.

Najviac postihnutá je trojica domov na križovatke ciest Trnavská a Hlavná. V jednom býva Marián Folba, ktorý si pred domom musel postaviť betónový prah, aby aspoň čiastočne zabránil odpadu tiecť do záhrady.

"Tlak vody je taký silný, že zdvíha poklopy od kanálov,“ hovorí Folba. Z nich sa voda plná výkalov, plienok, toaletného papiera a podobne dostáva na povrch. Odtiaľ steká aj do potoka Čierna voda.

"Je to frekventovaná časť obce, je tam lávka ponad potok, blízko je detské ihrisko a začína sa tam cyklotrasa do Novej Dedinky - o to je to horšie,“ vysvetľuje starosta Richard Červienka.

Štátna inšpekcia životného prostredia dala po kontrole v polovici januára Bratislavskej vodárenskej spoločnosti pokutu za nedovolené vypúšťanie odpadových vôd. Sumu prezradiť nechcela.

"Ďalšie informácie poskytneme až po ukončení vyšetrovania,“ hovorí Michal Kortiš z inšpekcie. Druhú kontrolu ešte robia.

Malý domček nápor nezvláda

Prečerpávacia stanica ČS-03, ktorú spravuje Bratislavská vodárenská, nezvláda nápor dažďovej vody, ktorá sa v kanalizácii mieša so splaškovou a tryská na povrch.