Bugár je Fico v maďarskej verzii. Politici reagovali na Kočnerove správy

Bugár reagoval s tým, že ide o lož.

15. aug 2019 o 13:44 (aktualizované 15. aug 2019 o 15:15) SITA, TASR

BRATISLAVA. Po tom, čo zaistené správy z mobilu väzobne stíhaného kontroverzného podnikateľa z mafiánskych zoznamov polície Mariana Kočnera poukázali na možný kontakt s expremiérom Robertom Ficom aj exministrom Robertom Kaliňákom zo Smeru, sa v nich objavil aj predseda koaličného Mosta-Híd Béla Bugár.

Kočner písal Alene Zsuzsovej, že s Bugárom hovoril počas jeho dovolenky na Maldivách a rozoberali politickú situáciu na Slovensku.

Bugár odišiel na Maldivy niekoľko dní po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, no z dovolenky sa predčasne vrátil.

Keď sa prevalilo, že na Maldivách bol v rovnakom čase aj Kočner, Bugár reagoval, že sa tam len pozdravili a osobne sa nepoznajú.

Na štvrtkovej tlačovke Bugár poprel, že s Kočnerom hovoril o politike a povedal, že ide o lož.

"Pána Kočnera považujem za zlo a prosím vás, aby ste ma nespájali s pánom Kočnerom. Nepoznám ho, nestretával som sa s ním. Nepísal som s ním, netelefonoval som s ním a nič som s ním nemal," vyhlásil Bugár.

Pellegrini si počká na závery vyšetrovania

Premiér Peter Pellegrini (Smer) nebude komentovať "čiastkové a neoverené" informácie, ktoré cez médiá unikajú z vyšetrovacích spisov.

Reagoval tak na zverejnené prepisy komunikácie medzi obvinenými v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka.

Šéf kabinetu si chce počkať na závery vyšetrovania.

"Nechajme orgány činné v trestnom konaní robiť si svoju prácu. Všetci statoční policajti, prokurátori a sudcovia majú moju plnú podporu i podporu vlády Slovenskej republiky," uviedol v stanovisku Pellegrini.

Danko sa spolieha na políciu

Autenticitu údajnej komunikácie Kočnerom a niektorými politikmi nemajú posudzovať politici.

Myslí si to predseda parlamentu a šéf SNS Andrej Danko, ktorý sa v tejto veci spolieha na orgány činné v trestnom konaní.

"Nebudem sa čiastkovo vyjadrovať, kto komu písal. Musí byť posúdená autenticita a nemyslím si, že je to záležitosť politikov. Spolieham sa na orgány činné v trestnom konaní," uviedol Danko.

Odmieta tiež, že by sa poznal s Alenou Zsuzsovou. "Petra Tótha a ani pani Alenu Zsuzsovú som nikdy v živote nevidel. S Marianom Kočnerom som sa videl jediný raz v živote, a to približne v roku 2014, tak ako aj s Borisom Kollárom, keď obaja prejavovali záujem o politiku. Oboch som odmietol, tak ako aj ich ponúkanú pomoc," dodal.

Sulík: Most upratoval po Smere

Predseda Mosta-Híd Bugár je priamym účastníkom zahladzovania škôd smeráckej vlády po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.

Myslí si to líder opozičnej strany Sloboda a Solidarita Richard Sulík, ktorý to uviedol na Facebooku.

"Zatiaľ čo celé Slovensko smútilo a protestovalo, Béla Bugár sa v exotike dohadoval s Kočnerom, ako oblafnúť občanov a nevyhovieť ich volaniu. Béla, hnus!" napísal Sulík.

Bugár nemá podľa Matoviča právo zostať v politike

Bugár je Fico, len v maďarskej verzii. Človek schopný pre vlastný prospech urobiť čokoľvek.

Uvádza to na Facebooku líder hnutia OĽaNO Igor Matovič.

„Človek, ktorý nemá absolútne žiadne právo zostať naďalej v politike a kázať o morálke. Človek, ktorý by mal byť rovnako vyšetrovaný ako jeho diskusný partner v exotike," napísal Matovič na adresu Bugára.



Matovič ďalej uviedol, že Bugárovi neveril „neuveriteľnú náhodu", že sa stretol akurát s objednávateľom vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.

„Že to bolo akurát na druhej strane sveta, že to bolo akurát na jednom zo stoviek Maldivských ostrovov, že to bolo akurát v jednom z tisíciek maldivských hotelov, že to bolo akurát týždeň po vražde, že to bolo akurát s človekom, ktorému najviac záležalo na tom, aby mafia mohla vládnuť ďalej," dodal Matovič.

PS-Spolu chce vysvetlenie od Bugára aj Fica

Rozsah Kočnerových prepojení na jeho generáciu politikov potvrdzuje, že potrebujeme ich výmenu, inak sa nikdy poriadne nevyšetria všetky kauzy napáchané za posledných 20 rokov. Vo svojom stanovisku to tvrdí koalícia strán Progresívne Slovensko/Spolu.

„Boja sa nás, a boja sa právom, pretože nemôžu riskovať, že v politike bude dosť ľudí, ktorí sa nikdy nenechajú zatiahnuť do ich kšeftov a mafiánskych praktík. Chceme spraviť to, čoho sa Marian K. a spol. boja najviac - definitívne jeho generáciu politikov vymeniť v parlamentných voľbách," informovala hovorkyňa Silvia Hudáčková.



Podľa lídra strany Spolu Miroslava Beblavého by Bugár aj Fico mali do 24 hodín jasne vysvetliť, prečo sa po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej stretli a radili s Kočnerom, alebo sa vzdať svojich funkcií.

Kiska: Slovensko nesmú riadiť gauneri

Určite nie sme právny štát. Nemôžeme ním byť v situácii, keď tí, ktorí mali stáť pred súdom, sa na nás bezstarostne usmievali z drahých áut.

Povedal to líder vznikajúcej strany Za ľudí Andrej Kiska.

„To, aký dáme prívlastok štátu, nechám na našich občanov," uviedol Kiska.

Podľa neho je Slovensko zo zverejnenej Kočnerovej komunikácie šokované.

V súvislosti so stretnutím Bugára s Kočnerom na Maldivách Kiska povedal, že sám je zvedavý, ako to Bugár vysvetlí. Podľa neho je rozpor medzi tým, čo Bugár povedal a čo vyšlo z komunikácie.

„V nás to vyvolalo veľké pochybnosti o tom, čo sa skutočne stalo," uviedol Kiska s tým, že je zvedavý, či sa stretli na Maldivách náhodou alebo nie.

Maďarské fórum chce od Bugára vysvetlenie

„Z dnes zverejnených dešifrovaných správ Mariana Kočnera vyplýva, že Béla Bugár ako aj strana Most-Híd konali podľa požiadaviek človeka, ktorý je podozrivý z objednávky vraždy Kuciaka a jeho priateľky. Konali tak, aby chránili systém demontovaného právneho štátu a chránili ľudí v pozadí. Takéto konanie nebolo a nikdy nebude v záujme občanov," píše politická strana Maďarské fórum vo svojom stanovisku.

Strana vyzýva Bugára, aby vysvetlil spojenie s Kočnerom a prečo Most Híd konal v súlade s jeho záujmami.