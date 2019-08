Mimoriadny podcast: Smer vytvoril systém, ktorý chránil Kočnera

Aký obraz kreslia uniknuté správy.

15. aug 2019 o 17:12 Beata Balogová, Tomáš Prokopčák

Vydrž. Kali to rieši. On mi včera volal, on je na mojej strane.

Bojím sa, že Hranol to neustoijí.

V nedeľu mám stretko s Hranolom. Strašne ho pošlem do... už im zachraňujem.

Nejako takto má vyzerať údajná komunikácia medzi Marianom Kočnerom a Alenou Zsuzsovou, ktorí sú obaja obvinení z objednávky vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.

Takýchto správ si mali vymeniť stovky a je to desivé čítanie, aj keby to malo byť len Kočnerovo chvastanie sa.

Jeho komunikácia naznačuje, že tento mafián mal vplyv na polícii, prokuratúre aj súdoch, že mohol mať dosah na vrcholových politikov, dokonca na vládu, premiéra a ministrov.

Čo takéto správy hovoria, čo hovoria o celej našej krajine, v akom sa nachádzame stave a ako premýšľajú novinári, keď na podobné informácie z vyšetrovania narazia?

Tomáš Prokopčák sa rozprával so šéfredaktorkou denníka SME Beatou Balogovou.

