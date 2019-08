Ako zvládnuť štvordňovú hrebeňovku vo Veľkej Fatre

Správy, ktoré zaujali cudzincov.

15. aug 2019 o 17:17

1. Ako vyzerá zvuková či digitálna poézia? Prečítajte si rozhovor s poetkou Zuzanou Husárovou: There is a lot of poetry in the air, most of it escapes me

2. Ako sa varí pivo? Trnavský pivovar si púšťa návštevníkov až do kuchyne: How to brew beer? This small brewery lets visitors see for themselves

3. Čo by ste mali vedieť o opozícií šesť mesiacov pred voľbami: Who wants to replace Smer and rule in Slovakia?

4. V Slanských vrchoch vzniká unikátny projekt, vďaka ktorému môžete počuť zvuky prírody lepšie: Wooden megaphone projects forest sounds

5. Hmyz na tanieri, tancovanie na ulici, či ochutnávka vína v tme. Najbližšie dni sa v Bratislave isto nudiť nebudete: Top 10 events in Bratislava

6. Slovensko sa môže pýšiť desiatkami hradov a zrúcanín. Pozrite si fotky a rozhodnite sa, ktorý navštívite najbližšie: Slovakia's castles have changed from sights to culture hubs

7. Slovenskí študenti sa cez leto vracajú domov z medzinárodných olympiád s medailami. Čo to hovorí o kvalite školstva na Slovensku? And the winner goes… into politics?!?

8. Ušlo vám pozorovanie perzeidov? Táto fotka zo Slovenska sa zapáčila aj NASA: A NASA Picture of the Day features Slovakia

9. Svet dinosaurov bol svet s vírusmi, dokazuje významný objav vedcov pod vedením Slováka: Team under Slovak leadership discovered 98 million-year-old virus infection

10. Ako zvládnuť štvordňovú hrebeňovku vo Veľkej Fatre: Wanna reset your head? Go to the Veľká Fatra mountains

Až 70 percent všetkých čitateľov prichádza na portál anglických novín The Slovak Spectator zo zahraničia, prevažne z USA, Veľkej Británie, Nemecka.

Len 18 percent všetkých návštevníkov má vo svojom počítači ako komunikačný jazyk nastavenú slovenčinu.

Portál je súčasťou spravodajského webu sme.sk.