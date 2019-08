Kiska označil Ficovu éru za horšiu ako mečiarizmus

Truban chce po dvadsatich rokovch dosiahnuť zmenu v politike.

16. aug 2019 o 10:54 (aktualizované 16. aug 2019 o 11:12) TASR

BRATISLAVA. Naša krajina je ešte v horšom stave ako za Vladimíra Mečiara. Myslí si to exprezident Slovenska a líder vznikajúcej strany Za ľudí Andrej Kiska.

„Vtedy zabili Róberta Remiáša a teraz zahynuli dvaja mladí ľudia. Ten pocit, že vládna moc je prepojená na kriminálnikov a oligarchov, že pár ľudí má pocit, že krajinu vlastnia, že môžu všetko, je strašný. Po uniknutých informáciách si myslím, že si každý človek vytvoril vlastný názor na to, aký je náš štát," povedal Kiska v piatok spoločnom brífingu koalície Progresívne Slovensko/Spolu, KDH a Za ľudí.

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/666178583&color=ff5500

Truban: Roky sa rozkrádala krajina

Podľa lídra Progresívneho Slovenska Michala Trubana sa politici za posledných dvadsať rokov nezmenili.

Súvisiaci článok Fico tykanie s Kočnerom zahmlieva, nepriznáva sa k nemu ani Kaliňák Čítajte

„Samé kšefty, vopred vyhrané tendre. Potom nedokázali riešiť nemocnice, školstvo, ani pracovať pre ľudí. Po prečítaní komunikácie sme si uvedomili, aká veľká to je obludnosť. Pre týchto politikov sme šli do politiky - aby sme priniesli zmenu. Nie je to jednoduché, pretože máme silných súperov, ktorí roky rozkrádali krajinu. Na zmenu potrebujeme vedieť spolupracovať a dať naše egá do úzadia," povedal Truban.

Truban tvrdí, že sú otvorení na spoluprácu aj s ďalšími stranami, napríklad aj so SaS.

"Každá strana, aj SaS má svoj snem. Uvidíme, ako dopadne a podľa toho sa budeme baviť ďalej," spresnil.

Na otázku, či im neprekážajú stretnutia Richarda Sulíka s obvineným podnikateľom Marianom Kočnerom v minulosti, skonštatoval, že SaS nepokladajú za "Kočnerovu generáciu politikov" a za stretnutia s podnikateľom si musí Sulík zodpovedať sám.

Kiska je presvedčený, že Za ľudí vstúpi do parlamentu ako silná strana, volá však po spolupráci strán. "Som presvedčený, že tu s nami mali stáť aj SaS a OĽaNO," povedal s tým, že lídrov týchto strán kontaktoval, avšak bez ich odpovede.

Čas na zmenu kurzu

Líder strany Spolu Miroslav Beblavý v piatok povedal, že keby páni v koalícii dokázali povedať prepáčte, toto je neprijateľné pre krajinu Európskej únie, odstupujeme, nemal by ich kto nahradiť.

„Kto by bol v ich okolí zárukou, že zmenia kurz krajiny?" pýtal sa Beblavý.

Zároveň všetkým vyšetrovateľom odkázal, že majú podporu spoločnosti a drží im palce v snahe čistiť krajinu.



Podnikateľ z mafiánskych zoznamov Marian Kočner sa stretával s expremiérom Robertom Ficom (Smer), svoju plánovanú novú politickú stranu riešil aj s vtedajším ministrom vnútra Robertom Kaliňákom (Smer).

Vyplýva to z komunikácie Mariana Kočnera a Aleny Zsuzsovej cez aplikáciu Threema, ktorú v stredu zverejnil Denník N.