Farmári rokovali o kandidátkach so štyrmi politickýcmi stranami

Iniciatíva poľnohospodárov počúvala názory politikov na riešenie problémov v poľnohospodárstve.

16. aug 2019 o 14:12 SITA

BRATISLAVA. Iniciatíva poľnohospodárov má záujem, aby sa niektorí jej členovia uchádzali o zvolenie do Národnej rady SR už v najbližších voľbách v roku 2020.

Považuje to za najlepší spôsob na presadzovanie a ochranu záujmov malých a stredných farmárov na Slovensku.

Rokovania so štyrmi stranami

Patrik Magdoško zo združenia na stretnutí s médiami v piatok potvrdil, že o možnej spolupráci rokovali so štyrmi politickými subjektmi - Sme rodina, Za ľudí, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) a Kresťanskodemokratické hnutie (KDH).

Rada Iniciatívy poľnohospodárov by mala v najbližšom čase rozhodnúť, ktorí je členovia by mohli kandidovať v parlamentných voľbách a s akým subjektom by ďalej rokovali.



"Bolo to rozhodnutie Rady Iniciatívy poľnohospodárov a povedali sme si, že vyšleme zástupcov do politiky. Automaticky stratia členstvo v Iniciatíve poľnohospodárov, ak sa zapoja do aktívneho politického súboja," povedal Magdoško s tým, že združenie bude ďalej fungovať.

Názory na zmeny v poľnohospodárstve

Rozhodnutie uchádzať sa o zvolenie už v najbližších parlamentných voľbách zdôvodnil tým, že poľnohospodárstvo neprežije ďalšie štyri roky po vláde súčasnej koalície.

"Rokovali sme s viacerými politickými stranami, počúvali sme ich názory, ako chcú zmeniť poľnohospodárstvo. Rozhodli sme sa, že si dáme spraviť vlastný prieskum, ako je vnímané poľnohospodárstvo a podľa tohto prieskumu sa zariadime," poznamenal Magdoško.

O svojich osobných politických ambíciách povedal, že on aj ďalší zástupca združenia František Oravec budú rešpektovať rozhodnutie rady.

Rozhodne program subjektu

Na otázku, či majú najbližšie k hnutiu OĽaNO, nechcel odvetiť.

"Nedám sa zatiahnuť do tejto odpovede," reagoval Magdoško.

Podľa neho nie je to o ponuke subjektu, ale o zmysle budúcej zmeny a reformy.

V súvislosti s tým, či mali farmári zámer vstúpiť do politiky už v čase protestov v minulom roku, odpovedal, že odmietol ponuku kandidovať na primátora Strážskeho aj vo voľbách do Európskeho parlamentu.

Pri rozhodovaní o spolupráci s nejakým subjektom bude podľa neho na prvom mieste jeho program.

"Potom budeme rokovať s týmto subjektom, áno, chceme, a vy povedzte, kto je pre vás najprijateľnejší, najpriechodnejší. Veľa napovie prieskum, ktorý sme si dali spraviť," vyhlásil Magdoško.