Dobré ráno: Je desivé vidieť, kto všetko si vás lustruje

Polícia si volá novinárov. Zisťujú, ako o nich zbierali informácie.

19. aug 2019 o 0:00 Adam Valček, Tomáš Prokopčák

Vypočujte si podcast

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/667698707&color=%23ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=true

Desiatky novinárov si postupne volajú na políciu. Ukazujú im grafy: s kým majú aký vzťah, kto je rodina, kde sa zdržujú, či majú vodičák alebo platný pas.

Takýmto spôsobom práve prebieha vyšetrovanie lustrovania novinárov – vraj v súvislosti s prípadom Filipa Rybaniča. V skutočnosti však... nuž, keby to bolo pre nejakého mafiána, ktorý si chcel vybavovať s novinármi účty, nevyzeralo by to inak. Jedným z lustrovaných napokon bol aj Ján Kuciak.

Prečo a kto na polícii lustroval novinárov? Čo všetko sa o novinároch mohol dozvedieť? Čo to hovorí o stave alebo aspoň minulom stave slovenskej polície a ako toto vyšetrovanie dopadne?

Tomáš Prokopčák sa rozprával s Adamom Valčekom.

Podporte Dobré ráno Podcast Dobré ráno vzniká vďaka práci našich kolegov, reportérov a editorov v denníku SME. Ak chcete podporiť hľadanie faktov a pravdy, najľahšie to urobíte kúpou predplatného SME na sme.sk/podcast.

Krátky prehľad správ

Minulý týždeň Robert Fico úkoloval políciu aj prokuratúru, aby si urobili u seba v súvislosti s únikmi z vyšetrovania Kočnera poriadok a že vraj polícia a vyšetrovatelia sú pod politickým tlakom. Šéf polície Milan Lučanský Ficovi odkázal, že o žiadnom tlaku nevie. Generálny prokurátor zase povedal, že to je snaha ovplyvňovať orgány činné v trestnom konaní a ak nejaký politik vie o porušovaní zákona, tak to má oznámiť generálnej prokuratúre.

Exminister Tomáš Drucker zakladajúci novú stranu priznal, že bol to práve Robert Fico, ktorý ho žiadal, aby po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej nedovolal vtedajšieho policajného prezidenta Tibora Gašpara. Keďže Drucker Gašpara odvolať nedokázal, z vlády sa napokon porúčal on sám.

Exprezident Andrej Kiska označil Ficovu éru za obdobie horšie ako mečiarizmus. Líder vznikajúcej strany Za ľudí to povedal na spoločnom stretnutí s koalíciou PS/Spolu a so stranou KDH. PS odkázalo aj strane SaS, že je pripravená na spoluprácu, aby prišla zmena. Kiska na spoluprácu vyzýva aj OĽaNO.

SMK chce pokračovať v rokovaniach o predvolebnej spolupráci s Mostom aj po údajných správach z Kočnerovej Threemy. Zároveň chce od Bélu Bugára počuť vierohodné vysvetlenie celej situácie.

A na koniec čosi úplne iné: naša kolegyňa Kristína Kúdelová mala to šťastie a rozprávala sa s Quentinom Tarantinom, Bradom Pitom a Leonardom DiCapriom. Viac správ a najmä tieto výnimočné rozhovory nájdete na webe denníka SME.

Odporúčanie

Dnes odporúčam náš vlastný podcast. V minulotýždňovej epizóde ekonomického podcastu Index sa naši kolegovia Nikola a Adam pozreli na rozpredaj majetku daňového podvodníka Ladislava Bašternáka. Adam vysvetľuje, ako takýto rozpredaj prebieha, či Bašternákovi nejaký majetok zostal a na koho všetko ho previedol. A teda, či to nie je trestné.

Podcasty SME

Všetky podcasty SME nájdete na linku podcasty.sme.sk.

SME každý pracovný deň ráno vydáva denný spravodajský podcast Dobré ráno, ktorý ponúka prehľad najdôležitejších správ dňa.

Zoom je týždenný vedecký podcast denníka SME a Rádia_FM. Každý týždeň správy zo sveta vedy, vedeckých osobností a ďalších objavov.

Klik je týždenný podcast, komentovaný prehľad technologických správ, o udalostiach, ktoré sa udiali vo svete IT, médií a sociálnych sietí. Vychádza každú sobotu.

Index je týždenný podcast denníka SME o ekonomike a podnikaní na Slovensku a vo svete. Prehľad dôležitých správ a zaujímavé rozhovory s podnikateľmi, analytikmi a ďalšími hosťami. Vychádza každý štvrtok

Podcast Tech_FM, ktorý vzniká v spolupráci s Rádio_FM, sa venuje dvom vedeckým alebo technologickým správam týždňa.

Podcast Dejiny vzniká v spolupráci s magazínom Historická revue. Moderuje ho Jaro Valent a vychádza každú nedeľu.

Všesvet je cestovateľský podcast, ktorý moderujú Naďa Hubočan a Tina Hamárová. Vychádza každý utorok.

Pozeráme Game of Thrones je špeciálny podcast denníka SME, ktorý sprevádzal poslednú sériu seriálu Game of Thrones (Hra o Tróny). Vychádza každý pondelok.

Medzi nami je týždenný podcast zameraný na ženské a lifestylové témy nielen pre ženy. Nový diel si môžete vypočuť vždy v utorok.

Diskutovať o podcastoch môžete s nami vo facebookovej skupine: Podcastový klub denníka SME. Nových členov schvaľujeme zvyčajne pár minút po prihlásení.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte nám na podcasty@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.