SNS znepokojujú Merkelovej vyhlásenia k utečencom

Merkelová vyhlásila, že by bolo dobré mať štátne lode, ktoré by zachraňovali migrantov.

17. aug 2019 o 11:08 SITA

BRATISLAVA. Slovenská národná strana (SNS) je „vážne znepokojená“ vyhlásením nemeckej kancelárky Angely Merkelovej k utečencom.

Merkelová podľa národniarov „bez vytvorenia fungujúcich zberných táborov na africkej pôde a doriešenia otázky ich financovania, nezodpovedne požaduje opätovné zavedenie tzv. európskej misie‘ na záchranu utečencov v Stredozemnom mori.

Uvádza sa to v tlačovej správe, ktorú agentúre SITA poskytla riaditeľka kancelárie predsedu SNS Andreja Danka Zuzana Škopcová.

Národniari v tejto súvislosti žiadajú Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí, aby „dôsledne hájilo prijaté politické pozície Slovenska k opatreniam v oblasti migrácie, a verejne dôrazne odmietlo všetky pokusy, tak kancelárky Merkelovej, ako aj odchádzajúcich či nových členov Európskej komisie, oslabovať ochranu schengenského priestoru pred nelegálnou migráciou“.

SNS: Európa sa dodnes s dôsledkami Merkelovej krokov nevyrovnala

Merkelová vo štvrtok 15. augusta v Berlíne počas slávnosti na počesť bývalej ministerky obrany a zvolenej predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej okrem iného uviedla, "že by určite bolo dobré, ak by sme aj v súčasnosti mali misiu Sophia a štátne lode, ktoré by zachraňovali".

“ Kancelárka Merkelová spustila doposiaľ nevídanú a neudržateľnú vlnu nelegálnej migráciu do Európy a Európska únia sa s dôsledkami jej vtedajších protiprávnych krokov dodnes nedokázala vyrovnať. „ Slovenská národná strana

Národniari súčasne žiadajú rezort slovenskej diplomacie, aby prostredníctvom svojho zastúpenia pri EÚ požiadalo končiaceho predsedu Európskej komisie Jeana-Clauda Junckera a končiacu vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Federicu Mogherini "o vypracovanie a zverejnenie odpočtu výsledku ich päťročnej práce na vyriešení jednoduchej úlohy: Zabezpečiť, aby stroskotanci zachránení pri afrických brehoch mohli byť vylodení na tú pevninu, z ktorej vyplávali".

Slovenská národná strana tvrdí, že od roku 2015, "keď kancelárka Merkelová na stanici v Nemecku s veľkou slávou privítala prvých nelegálnych migrantov, čím spustila doposiaľ nevídanú a neudržateľnú vlnu nelegálnej migráciu do Európy, sa Európska únia s dôsledkami jej vtedajších protiprávnych krokov dodnes nedokázala vyrovnať".

Podľa národniarov v rámci jedného z vtedajších "improvizovaných opatrení tzv. európskej ‚záchrannej‘ misie Sophia boli od roku 2015 v Stredozemnom mori z nafukovacích člnov, vyslaných na more pašerákmi ľudí, pozbierané a do Európy pozvážané desiatky tisíc nelegálnych migrantov".

Pritom "operácia Sophia bola po čase vyhodnotená, ako nevydarený projekt, pretože viedla k masívnemu, nekontrolovateľnému rozširovaniu biznisu prevádzačských gangov a mafie na severe Afriky, pri neudržateľne narastajúcom ohrození a riziku prevádzaných osôb", dodáva sa v tlačovej správe.

Neprijateľné riešenia pre SNS

Opätovný návrat k mechanizmom migračnej politiky, ako sú napríklad otvorená schengenská hranica, zvážanie stroskotaných migrantov do európskych prístavov a ich následné prerozdeľovanie členským štátom sú pre Slovenskú národnú stranu "absolútne neprijateľnými riešeniami“.

SNS podotýka, že spomínané opatrenia odmietla tak Slovenská republika, ako aj ďalšie štáty Európskej únie.

Agentúra SITA oslovila so žiadosťou o reakciu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.