Z postu predsedu odídem len vtedy, ak to pomôže strane, hovorí Bugár

Na poste predsedu strany chce zostať minimálne do volieb.

18. aug 2019 o 11:53 TASR

BRATISLAVA. Predseda koaličného Mosta-Híd Béla Bugár by v žiadnom prípade neodišiel z postu predsedu strany, ak by mala byť jeho osoba prekážkou spolupráce maďarských strán.

V rozhovore pre TASR uviedol, že je ochotný odísť len vtedy, keď to pomôže Mostu-Híd. Na poste predsedu chce ostať minimálne do budúcoročných parlamentných volieb.

Nový líder strany by podľa neho mal byť poznateľný nielen v rámci strany, ale aj medzi voličmi.

Bugár nechce, aby sa prípadná výmena lídra v strane riadila spoluprácou s inými subjektmi, svoju osobu nevníma ako prekážku. "Akým právom iní, ktorí nás nikdy nevolili, by lustrovali osoby v inej strane. Nikto nebude určovať, čo má robiť Most-Híd, čo je a čo nie je prekážka. Ak je niečo prekážka, tak je to to, čo SMK robila desať rokov. Označovali nás za zradcov. Výsledkom toho je, že ani jedna tretina ich voličov a skoro jedna tretina našich voličov neverí úspešnosti spolupráce," povedal Bugár v rozhovore pre TASR.

Bugár funkciu ponúkol už viackrát

Šéf Mosta-Híd je ochotný odísť z postu predsedu, ak to pomôže strane. "Preto som to ponúkol viackrát, lebo človek po 30 rokoch v politike už má vyšliapané svoje myšlienkové pochody. Možno aj my potrebujeme dať väčšiu príležitosť našim mladým ľuďom," povedal Bugár.

Svoju funkciu ponúkol Republikovej rade strany koncom júna. Tá to vtedy neprijala.

Mladí ľudia v strane podľa Bugára rozmýšľajú úplne inak, musia mať však aj vôľu prebrať zodpovednosť. Šéf Mosta-Híd hovorí o nových poslancoch v parlamente, ako aj o štátnych tajomníkoch či podpredsedovi strany a splnomocnencovi vlády SR pre rómske komunity Ábelovi Ravaszovi.

"Ak chcete, aby predsedu vymenil niekto z tých mladších, musia byť známi v rámci štruktúry, ale aj u voličov," dodal.

S SMK bude Most-Híd rokovať

Most-Híd aktuálne rokuje s viacerými mimoparlamentnými stranami o spolupráci pred parlamentnými voľbami.

Predstavitelia Mosta-Híd a mimoparlamentnej SMK majú v pondelok rokovať o konkrétnych podmienkach spolupráce formou koalície.

Ravasz prednedávnom uviedol, že ak sa nepodarí so SMK dohodnúť, bude strana nútená ísť do volieb sama.

Okrem SMK má Most-Híd za sebou sériu rokovaní s mimoparlamentnou MKDSZ-MKDA či Maďarským fórom. S MF spoluprácu vylúčili.

Vládna strana rokovala aj s neparlamentnou Šancou, Rómskou iniciatívou Slovenska a Slovenskou konzervatívnou stranou.