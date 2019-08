Minúta po minúte: V Kočnerovom mobile sú desaťtisíce správ, prokuratúra vyzýva, aby sa dotknutí prihlásili

Prokuratúra informuje o vyšetrovaní.

19. aug 2019 o 10:00

12:20 Doteraz vyšetrovatelia pri objasňovaní vraždy našli možno 20 ďalších podozrení z trestných vecí, odhadol prokurátor.

12:17 Prokurátori nevedia, kde sa nachádza Peter Tóth, vyšetrovatelia ho podľa nich neplánujú opakovane vypočuť ani po nových informáciách zistených z Threemy.

12:11 Zoltán Andruskó tvrdil, že novinárka Leona Kočkovičová Fučíková bola podľa jeho informácií zavraždená. Táto verzia sa podľa prokuratúry nepotvrdila, ale to neznamená, že je nedôveryhodný svedok.

„Nerobí ho to nedôveryhodným, lebo len reprodukoval čo počul,“ povedal prokurátor.

12:02 Súhlas na zatknutie vydali vo štvrtok v novembri 2018, Bödör prišiel na políciu už v piatok, ale nikto tam nebol, takže sa tam vrátil aj s advokátom v pondelok a nechal sa vypočuť.

Prokurátori doplnili, že Threema bola rozkódovaná v júli.

11:55 Prokurátor, ktorý vydal súhlas so zadržaním Bödöra, nevedel povedať aký čas uplynul od súhlasu so zadržaním po tom, ako sa to Bödör dozvedel. Odhaduje, že šlo o dlhší čas, ako v policajnom zázname, kde sa spomína 25 až 35 minút.

„Ak by som vedel, že sa o plánovaných úkonoch dozvedel, tak by som ten súhlas nedal a ani polícia by mi ho zrejme neschválila,“ povedal Prokurátor.

11:50 Predstaviteľov konšpiračných médií, ktoré sa spomínali v Kočnerovej Threeme, neplánujú pri vyšetrovaní vraždy vypočuť. "Možno budú vypočutí v iných konaniach," dodal.

11:49 K otázke, do akej miery sa vyšetrovatelia spoliehajú na Kočnerovu Threemu, prokurátor povedal, že obvinenie voči Kočnerovi bolo vznesené v marci. Kompletnú komunikáciu z Threemy si naštudovali až v lete.

Medializovaná Marčekova výpoveď, že vraždu si objednal nejaký rus, sa podľa neho nezhoduje s doposiaľ zistenými skutočnosťami. Navyše média podľa neho nedostali k dispozícii celú jeho výpoveď.

„Žiaden dôkaz neposudzujeme osobitne,“ povedal.

11:44 Prokurátori nechceli povedať, či fotografie zo sledovania Jána Kuciaka boli použité pri plánovaní vraždy. Zároveň podľa nich boli lustrovaní nielen novinári ale aj prokurátori.

11:43 Zaistená komunikácia zahŕňa obdobie jeseň 2017 až po zadržania Kočnera v júni 2018.

11:39 Prokurátor potvrdil, že Threema správy neuchováva, ale správy boli zálohované.

11:36 Desaťtisíce zaistených správ sa týkajú len mobilu Mariana Kočnera. Prokurátor nechcel špecifikovať, aké osoby by sa mali v súvislosti s Kočnerovou komunikáciou prihlásiť na polícii.

„Tie osoby veľmi dobre vedia, koho sa to týka. Tento odkaz nie je politikom ale predstaviteľom štátnych orgánov,“ povedal prokurátor.

11:32 Vražednú zbraň zatiaľ nenašli, vedia ale, že bola upravená a našli jej pôvodnú časť. Konkrétne ide o hlaveň, ktorú našli vo Váhu v Kolárove.

11:31 Polícia počas vyšetrovania zaistila niekoľko desiatok tisíc správ a niektoré zistené informácie budú podľa prokuratúry viesť k ďalším vyšetrovaniam, keďže sa ich zúčastnili aj predstavitelia štátnych orgánov.

„Tieto osoby neboli zatiaľ vypočuté z taktických dôvodov,“ povedal prokurátor s tým, že vyzýva dotknuté osoby, aby sa sami prihlásili na polícii a tú komunikáciu vysvetlili. Inak by to neskôr mohlo byť v ich neprospech.

11:23 Vyšetrovatelia majú podľa prokurátorov zachytenú aj inú Kočnerovu komunikáciu, než tú, ktorá bola zverejnená v médiách a považujú ju za dôveryhodnú. K medializovaným informáciám z Threemy o vplyve Kočnera na politikov sa nechceli vyjadrovať

11:22 Vyšetrovatelia zatiaľ nie sú presvedčení, že by si vraždy prokurátorov objednal Kočner.

11:17 Prokuratúra zatiaľ pracuje s verziou, že strelcom bol Miroslav Marček.

11:16 Sťažnosť českej investigatívnej novinárky Pavly Holcovej na vzatie jej mobilu bola zamietnutá.

11:15 Jeden z prokurátorov oznámil, že on je ten, ktorý v novembri udelil súhlas na zadržanie Norberta Bödöra, kým bol jeho kolega na stretnutí. Na tomto stretnutí sa jeho kolega dozvedel, že Bödör vie o plánovanom zadržaní a tak prokurátor dočasne pozastavil vykonanie zadržania.

O tri dni sa prokurátori stretli s políciou, kde im vysvetlili, prečo zadržanie pozastavili.

„Zástupcovia NAKA toto naše vysvetlenie plne akceptovali,“ povedal prokurátor.

Zároveň sa však Bödör sám prihlásil na polícii takže sa ukázalo, že zrejme naozaj vedel o svojom zadržaní.

11:09 Vyšetrovateľ by mal v priebehu septembra umožniť všetkým oprávneným osobám, aby sa oboznámili s výsledkami vyšetrovania a potom „urobíme všetko preto, aby bola podaná obžaloba na špecializovaný trestný súd,“ povedal prokurátor.

11:06 Vyšetrovanie je vykonávané plynulo a bez prieťahov, tvrdí prokurátor úradu špeciálnej prokuratúry. Jeho meno prokuratúra nezverejňuje. Následne zopakoval doterajšie známe fakty.

11:03 Špeciálna prokuratúra informuje o výsledkoch vyšetrovania vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.

10:25 Mafián Kočner len zopár týždňov po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej namaľoval pre svoju manažérku pre pokleslé vzťahy s politikmi nový svet.

Mali v ňom miesto fašisti, únoscovia, klamári, plagiátori, sudcovia s trhlinami na talári, konšpirátori, oligarchovia, opilci, maznáci a politické vraky. Píše šéfredaktorka SME Beata Balogová.

10:02 ĽSNS nie je opozícia voči súčasnej vláde, ale jej životná poistka. Reagovala predstaviteľka vznikajúcej strany Za ľudí Veronika Remišová.

10:00 O podnikateľovi z mafiánskych zoznamov Marianovi Kočnerovi sa hovorilo, že má dobré informácie z politiky a jej zákulisia. Naznačujú to aj prepisy jeho komunikácie s Alenou Zsuzsovou cez aplikáciu Threema.

Najnovšie to podľa Kočnerových správ vyzerá, že mal dosah aj na extrémistov z ĽSNS a s ich pomocou chcel zabezpečiť, aby vtedajší premiér Fico dovládol aj v prípade, že Most-Híd po vražde Jána Kuciaka a jeho snúbenice opustí koalíciu.

ĽSNS akékoľvek prepojenia na Kočnera odmieta.

Vyšetrovanie vraždy

Investigatívny novinár Ján Kuciak a jeho snúbenica Martina Kušnírová boli zavraždení vo februári 2018 vo svojom dome v obci Veľká Mača okres Galanta.

Páchateľ vraždil pištoľou kalibru 9 milimetrov.



V prípade vraždy sú obvinení Miroslav Marček, Tomáš Szabó, Alena Zsuzsová a Zoltán Andruskó. Ako objednávateľa vraždy Kuciaka polícia v marci obvinila Mariana Kočnera.

Polícia si pôvodne myslela, že strelcom bol Szabó, pretože to vo výpovedi naznačil údajný sprostredkovateľ vraždy Zoltán Andruskó, ktorý s políciou spolupracuje od zatknutia. Na mieste činu však nebol a mohol sa len domnievať, kto je strelcom.

K streľbe sa v apríli tohto roka nečakane priznal ďalší z obvinených Miroslav Marček.

Vyšetrovatelia následne spravili rekonštrukciu vraždy vo Veľkej Mači. Ukázalo sa, že Marčekova výpoveď úplne nesedí s dôkazmi.

Marčeka za strelca neoznačila ani odborníčka na ľudské telo, ktorú prizvali k vyšetrovaniu. Z kamerových záznamov, na ktorých vidno muža v spomínanej bunde, antropologička po skúmaní pohybov tela usúdila, že by malo ísť o Szabóa.

Polícia neskôr našla v dome Tomáša Szabóa bundu, ktorú mal mať na sebe strelec v deň vraždy.

Z vyšetrovania vyplýva, že Jána Kuciaka pôvodne plánovali uniesť upozornil vo februári advokát Roman Kvasnica, ktorý zastupuje Zlaticu Kušnírovú, matku zavraždenej Martiny. Kočner aj Zsuzsová obvinenia odmietajú.

Kočner sa stále môže sťažovať

Generálny prokurátor Jaromír Čižnár zrušil začiatkom augusta rozhodnutie prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry, ktorý zamietol sťažnosť Kočnera voči obvineniu v prípade vraždy Kuciaka a jeho snúbenice.

Kočnerov advokát Marek Para sa sťažoval, že mu nebolo umožnené nahliadnuť do spisu, a to mu "znemožnilo efektívne odôvodniť sťažnosť voči obvineniu".

Špeciálna prokuratúra tak bude nanovo rozhodovať o Kočnerovej sťažnosti voči obvineniu v prípade vraždy. Čižnár tým len opravil procesnú chybu.

"Na priebeh vyšetrovania, jeho rýchlosť a platnosť vykonaných dôkazov to nemá absolútne žiaden vplyv, pretože uznesenie o vznesení obvinenia je vykonateľné pred platnosťou," komentoval to vtedy Daniel Lipšic, advokát rodiny Kuciakovcov.

Ďalšie vraždy

V polovici augusta obvinil vyšetrovateľ inšpekčnej služby Ministerstva vnútra Alenu Zsuzsovú, Tomáša Szabóa, Miroslava Marčeka a Zoltána Andruskóa z prípravy vraždy prokurátorov Petra Šufliarskeho, Maroša Žilinku a advokáta Daniela Lipšica.

Čižnár vo februári tohto roka potvrdil, že jedného z prokurátorov Petra Šufliarskeho, Maroša Žilinku alebo advokáta Daniela Lipšica na 99 percent lustrovali.



Podľa Čižnára sa na tom pravdepodobne podieľali policajti. Aj preto sa na vyšetrovaní prípravy vrážd podieľa inšpekcia ministerstva vnútra.

Zsuzsová je taktiež obvinená z vraždy exprimátora Hurbanova Lászlóa Basternáka.