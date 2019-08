Sex, drogy a rock and roll do tábora nepatria, vraví šéf skautov

Skauting vedie deti k zodpovednosti, hovorí šéf skautov.

23. aug 2019 o 18:32 Lucia Praus Krbatová

Skauting zažíva posledné roky boom. Čím to je?

Juraj Lizák Je riaditeľom Ústredia Slovenského skautingu. Skautom sa stal vo svojich 11 rokoch. Vyštudoval učiteľstvo, kombináciu história a biológia. Istý čas pôsobil v Nadácii pre deti Slovenska.

Na jednej strane si to vysvetľujem popularitou hipsterčiny. Všetko, čo bolo staromódne, začína byť teraz in. Aj nosenie skautských rovnošiat decká už vnímajú inak. Veľa našich 12-ročných skautov sa už po škole prezlečie do uniforiem a na schôdzky do klubovne chodia v nich. Kedysi deti nosili maximálne šatky okolo krku.

Súvisiaci článok Mlčať, nejesť a vydržať sám. Nášivky si skaut musí zaslúžiť Čítajte

Popularita skautingu môže súvisieť aj s tým, že ide o prienik športových aktivít, hier, turistiky, má aj environmentálny presah, rozvíja aktívne občianstvo. Je pre mňa zadosťučinenie, keď rodičia prídu s tým, že dieťa odhlásili z tanečného krúžku, lebo skauting mu dáva viac.

Aký je rozdiel medzi slovenskými, ázijskými či americkými skautmi, ktorých poznáme z filmov, ako predávajú cookies?