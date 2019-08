Hlina vztýčil kapitánsku výložku v Pečnianskom lese

Predseda KDH tak chcel poukázať na podvod s pozemkami, údajne v réžii SNS.

19. aug 2019 o 12:41 SITA

BRATISLAVA. Predseda Národnej rady SR Andrej Danko sa nemá tešiť z najvyššieho 30-metrového stožiara príliš dlho.

Povedal to v pondelok na tlačovom brífingu predseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Alojz Hlina s tým, že vyšší stožiar s vlajkou bude v Pečnianskom lese oproti parlamentu.

Podvod s pozemkami v Pečnianskom lese

V lese stojí stožiar so slovenskou vlajkou od roku 2012, keď ju tam Hlina vztýčil, čím chcel poukázať na podvod s pozemkami v Pečnianskom lese. Dnes na tento stožiar symbolicky vyvesili kapitánsku výložku.

Hlina podotkol, že betónová základňa stožiaru v Pečnianskom lese je pôvodne pripravená na 35-metrový stožiar, a tak sa Danko nemá tešiť dlho zo svojho, v súčasnosti najvyššieho 30-metrového stožiara na Slovensku.

Stožiar v Pečnianskom lese tak môže byť čoskoro opäť najvyššším stožiarom na Slovensku.

„Je to symbolická akcia, tento stožiar chráni symbolicky Pečniansky les, je tu už dlhé roky, je na ňom slovenská vlajka.Teraz sme si tento stožiar dovolili použiť vo svetle aktuálnych skutočností, že niekto potrebuje prekryť svoje kauzy a to, čo stvárajú s touto krajinou. Ako potrebujú rozbiť štátny rozpočet a celú túto krajinu, aby sa ešte udržali. Chcú to prekryť vlajkovým stožiarom. My sme ten náš využili na to, aby sme naň umiestnili kapitánsku výložku," povedal Hlina.

Výložka bude vyvesená do prvého septembra

Alojz Hlina dodal, že Danko ju uvidí zo svojej kancelárie v NR SR. Výložka bude vyvesená do prvého septembra, keď má Kancelária NR SR vyvesiť na nový 30-metrový stožiar pred budovou parlamentu slovenskú vlajku.

Napriek tomu, že Hlina si uvedomuje, že týmto činom zbytočne provokuje, podľa neho žijeme takú dobu.

„Nerozprávame o školstve, nerozprávame o zdravotníctve, o HDP, my sa tu rozprávame o somarinách. Politika je emočná, iracionálna a presne s tým kalkulujú. My neprispievame, kontrujeme. Takto im trošku narušíme ich plány," dodal.

Vlajkový stožiar má vyzerať inak

Podľa Hlinu je stožiar pred NR SR nekvalitný a neproporčný.

„Toto je držiak antény pre mobilných operátorov, lebo to robili rýchlo," vyjadril sa na adresu stožiara pred budovou parlamentu. „Ja mám veľkú úctu k vlajke, vlajkový stožiar má byť aj na hradnom kopci, avšak proporčný a kvalitný. Toto pôsobí nekvalitne," uzavrel.

Výstavba stožiara pred budovou Národnej rady SR nie sú podľa predsedu NR SR Andreja Danka preteky s veľkosťou iných stožiarov. Ide o to, aby Slovensko malo svoj stožiar.

Povedal to 17. júla s tým, že stožiare sú bežné aj v iných krajinách, nielen v Maďarsku. Informoval, že sám na výstavbu prispel 9 000 eur.

Dodal, že ešte pred výstavbou 30-metrového stožiara kontaktovali všetky zodpovedné úrady, vrátane pamiatkarov. Tento proces trval rok, dodal.

Na výstavbu stožiara so štátnou vlajkou pred budovou parlamentu prispel okrem Danka a SNS aj poslanecký klub vládnej strany Smer-SD, ktorý na tento účel vyčlenil päťtisíc eur.

Ostatné parlamentné politické strany vo svojich vyjadreniach uviedli, že na výstavbu tohto stožiara finančne prispievať neplánujú.

Náklady potrebné na výstavbu vlajkového 30-metrového stožiara pred budovou parlamentu sú už pokryté.

Viac ako 100 ľudí spolu vyzbieralo približne 60-tisíc eur, pričom náklady na tento projekt predstavujú 58-tisíc eur.

Deň otvorených dverí NR SR, ktorý bude 1. septembra, bude dňom, keď bude aj ceremoniálne vyvesenie vlajky na stožiar.