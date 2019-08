Kalavská najskôr hrozila odchodom, teraz o ňom mlčí

Tomáš Drucker vraj s ministerkou nehovoril o jej vstupe do jeho strany

19. aug 2019 o 18:43 Ján Krempaský

BRATISLAVA. Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská zo Smeru neodpovedá na otázku, či podá demisiu, ak neprejde jej reforma nemocníc.

Minulý týždeň odkázala šéfovi Smeru Robertovi Ficovi, že reformu nepredloží ako návrh ústavného zákona, hoci si to Fico praje.

Fico jej potom odkázal, že ak nebude po jeho, Smer reformu nemocníc nepodporí, hoci ministerku nominoval.

Dnes zas Fico nechcel povedať, či Kalavskú nechá ako šéf najsilnejšej koaličnej strany odvolať, ak predloží návrh obyčajného a nie ústavného zákona o reforme – stratifikácii nemocníc.

V stredu má Kalavská predložiť návrh vláde. Ako sa zachová ministerkin podporovateľ a Ficov podpredseda, premiér Peter Pellegrini, tiež nie je jasné, ani on na otázky neodpovedá.

Kalavská chce predložiť konkrétny návrh zákona, ako by sa malo zefektívniť fungovanie nemocníc. Fico chce ústavný zákon, v ktorom by boli len všeobecné zásady ich činnosti. Je sedem mesiacov pred voľbami a nechce prísť o voličov z miest, kde by sa nemocnice rušili.

Čas vyčkávania

„Zameriavať sa pri reforme nemocníc na oblasť odchodu ministerky zdravotníctva nie je správne,“ odpovedala Kalavskej hovorkyňa Zuzana Eliášová na otázku, či ministerka podá demisiu, ak v stredu vláda neodobrí jej návrh zákona.