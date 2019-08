Most chce podľa Ravasza podporiť reformu nemocníc

Strana považuje reformu za dôležitú.

19. aug 2019 o 22:22 TASR

BRATISLAVA. Strana Most-Híd chce podporiť stratifikáciu, považuje ju za dôležitú.

"Podporiť to určite chceme, či už je to ústavný, alebo štandardný zákon," povedal pre novinárov v pondelok podpredseda strany Ábel Ravasz. Na forme podľa neho strane veľmi nezáleží, dôležité je aby bol návrh kvalitný.

Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nom. Smeru) v pondelok potvrdila, že projekt stratifikácie nemocníc nebude mať formu ústavného zákona, čo od šéfky rezortu žiadal predseda Smeru Robert Fico. Smer už povedal, že návrh v podobe obyčajného zákona nepodporí.

Podporu stratifikácii v podobe obyčajného zákona zatiaľ avizovala opozičná SaS. Hnutie Sme rodina sa k návrhu vyjadrí až vtedy, keď bude známa jeho finálna verzia.

OĽaNO si myslí, že ak Smer nepodporí návrh vlastnej ministerky, mala by Kalavská podať demisiu.

SNS chce počkať na stanovisko Smeru na zasadnutí Koaličnej rady. ĽSNS vníma nepredloženie v podobe ústavného zákona negatívne.

Navrhovaná reforma nemocníc ministerky zdravotníctva by mala nemocnice rozdeliť do troch kategórií a určiť, aké typy zdravotných úkonov sa v nich budú vykonávať. Projekt by mala ministerka predložiť na rokovanie vlády 21. augusta.

V prípade schválenia zákona by nadobudol účinnosť od 1. januára 2024. Dovtedy sa majú súčasné nemocnice pretransformovať na nové typy.