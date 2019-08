Po Kuciakovej vražde sa od Kočnera odvrátil aj jeho bývalý zať z Malty

Exmanžel Kočnerovej dcéry mal prsty v holdingu, ktorému zo Slovenska vrátili miliónovú DPH.

20. aug 2019 o 9:15 Erik Balázs

BRATISLAVA. Marian Kočner prišiel tesne po vražde investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice o zahraničného partnera, s ktorým ho spájala nielen miliónová vratka DPH, ale aj rodinná väzba.

Dcéra väzobne stíhaného kontroverzného podnikateľa z mafiánskych zoznamov Karolína Kočnerová sa v roku 2011 vydala za maltského právnika Christiana Ellula.

Pár sa rozviedol už dva roky po svadbe v roku 2013, no Kočner udržiaval s Ellulom obchodné vzťahy aj potom. Zmena prišla až po dvojnásobnej vražde, ktorá otriasla Slovenskom.

Ellul prevádzkuje na Malte právnickú firmu, ktorá sa stará o zakladanie a správu firiem. Zakladal a spravoval schránkové firmy aj pre Kočnera.

O prepojení Ellula s Kočnerom písal v roku 2017 aj Kuciak.

Kočner zaťa spomínal Zsuzsovej

Po medializácii vraždy z objednávky ktorej je Kočner obvinený, sa jeho bývalý zať rozhodol prerušiť s ním všetky kontakty.

Ellul mal zrejme obavy o svoju povesť, keďže tesne po vražde sa aj vo svetových mediách objavila správa, že Kočner sa Kuciakovi vyhrážal.

Kočner mal svojej volavke Alene Zsuzsovej začiatkom marca v roku 2018 napísať cez aplikáciu Threema: „Z môjho zaťa urobili mafiána. Len mi povedal, že s okamžitou platnosťou ruší všetky firmy a nechce so mnou už nikdy nič mať. A to je k...a veľký problém,“ píšu Aktuality.

Kočner ďalej o Ellulovi napísal, že ho chápe, no hneď nato ho vulgárne označil za strachopuda: „On je právnik, utečú mu klienti. On z toho žije. Ja ho úplne chápem. Povedal, že mi pomôže prehodiť to inde, ale že už nemôže spravovať moje firmy,“ píše cez Threemu Zsuszovej. Potom však priostruje. „Posral sa. On bol vždy sráč.“

Ellulove väzby s Kočnerom

Kočnera s Ellulom spája maltský investičný holding IIHL. Jeho pobočku na Slovensku prevádzkoval Kočnerov účtovník Peter Pecha, ktorý je spoluobvinený v kauze Donovaly.

Časopis Trend v roku 2017 zistil, že v holdingu IIHL pôsobil spolu s Ellulom v minulosti aj Kočner.

Holding mal na Malte ešte v roku 2010 prijať aj štvormiliónovú vratku DPH zo Slovenska.

Syn zavraždenej maltskej novinárky Daphne Caruany Galiziovej Matthew označil Ellula za Kočnerovu spojku. Galizia naznačil, že Ellul mal Kočnerovi pomáhať s praním špinavých peňazí.

Maltský právnik zato syna novinárky zažaloval.