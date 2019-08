Sovy, bobry či medvede. Pozrite si ich zblízka

Prírodný turizmus je aj pozorovanie zvierat vo voľnej prírode.

23. aug 2019 o 21:29 Peter Dlhopolec

Sledovať z pohodlia vlastného domova život bociana bieleho priamo v jeho hniezde dnes nie je vďaka internetu problém. S pozorovaním bociana a ďalších zvierat naživo vo voľnej prírode sa to však nedá porovnať.

Vybrať sa do slovenskej prírody s cieľom pozorovať okolie je pritom nenáročné dobrodružstvo aj príjemný oddych, pri ktorom sa milovníci zvierat dozvedia veľa zaujímavostí. Odporúčajú ho aj tvorcovia bedekrov Spectacular Slovakia. Sami si to vyskúšali pri pozorovaní sov, ďalších vtákov a netopierov.

Nemusí však ísť len o vtáky. Pozorovať na Slovensku možno aj bobry, vlky či medvede, napríklad vo Vysokých Tatrách a národnom parku Poloniny.

Pozorovanie voľne žijúcich zvierat je jedným z mnohých produktov prírodného turizmu, ktorý na Slovensku zostáva pomerne neobjavenou voľnočasovou aktivitou.

Profesionálni pozorovatelia

Tento typ oddychu si vyžaduje trpezlivosť, kvalitnú techniku, ale predovšetkým profesionálov, ktorí vedia o miestach vhodných na sledovanie živočíchov v ich prirodzenom prostredí.

Vypočujte si podcast:

https://www.podbean.com/media/player/a5c3g-bc64f4?from=usersite&skin=1&share=1&fonts=Helvetica&auto=0&download=1&version=1

„Keď si predstavím, s akou zlou optikou a s akou amatérskou literatúrou som sa učil rozpoznávať vtáky, tak dnes je to omnoho jednoduchšie,“ hovorí ornitológ Ján Dobšovič z cestovnej kancelárie Watching.sk.

Soňa Mäkká z portálu Hiking.sk dopĺňa, že jej sprievodca bol vyzbrojený encyklopédiou, nákresmi vtákov, no najmä ďalekohľadmi pre každého účastníka.

„Mal aj monokulárny ďalekohľad so statívom, takže keď sme zbadali zaujímavé vtáky, tak ho rýchlo rozložil a videli sme ich naozaj detailne,“ hovorí.

Pozorovanie vtákov je nenáročné dobrodružstvo. (zdroj: J. Dobšovič)

Absolvovala niekoľko pozorovaní. „Každý vták je niečím originálny,“ hovorí. „Napríklad kukučka a jej spôsob výchovy potomstva, ktoré roznáša po hniezdach iných vtákov.“

Záujemcom o pozorovanie tiež odporúča teplo sa obliecť a mať dobrú obuv. Ráno, keď sa najlepšie pozoruje, bývajú teploty nízke, najmä vo vysokých polohách. Mali by sa tiež vyhnúť šušťavému či krikľavému oblečeniu.

Pešie túry a túry na bicykli s cieľom pozorovania zvierat dnes organizujú neziskové organizácie či cestovné kancelárie.

Iba chvíľka

Sledovanie živočíchov priamo v teréne však vždy nemusí vyjsť. Stáva sa, že po niekoľkým hodinám hľadania sa podarí konkrétne zviera zahliadnuť len na pár sekúnd, prípadne vôbec.

„Medveďa s mláďaťom sme videli cez naše malé ďalekohľady, ale kým sa rozložil monokulár, tak odbehol a už sa nevrátil,“ hovorí Mäkká o pozorovaní v Tichej doline.

(zdroj: Juraj Žiak)

Podobne to bolo aj na výlete za bobrami v Poloninách. Pri pozorovaní vtákov, ktoré trvalo niekoľko hodín, zažila opačnú skúsenosť.

„Na druhý deň sme sa vrátili na miesto, kde sme deň predtým videli hlucháňa a videli sme aj tri sliepky,“ hovorí o dvojdňovej túre.

Pozorovať vtáky sa dá od apríla do júna. Hlucháň je aktívny do polovice mája. Medvede možno pozorovať od júna do októbra.

„Platí, že zvieratá sú najaktívnejšie ráno,“ zdôrazňuje Mäkká. Na rozdiel od vtákov, medveďa počas horúcich dní a dažďa človek neuvidí, dopĺňa.

Sovy v Bratislave

Výnimkou medzi vtákmi sú sovy, pozorujú sa v noci. Turisti by preto nemali zabudnúť na baterku.

Sprievodcovia vábia sovy buď zvukmi, ktoré dokážu vylúdiť rukami, alebo použijú mobil s nahrávkami zvukov jednotlivých druhov sov a zosilňovač s mikrofónom.

Tieto nočné vtáky a dajú sledovať aj napríklad na bratislavskej Železnej studničke. Žije tu aj sova obyčajná, ktorú si „zahrala“ vo filme Tri oriešky pre Popolušku.

Počas pozorovania s ornitológom sa dá dozvedieť aj to, že sovy majú jeden prst, ktorý vedia otočiť do oboch strán. Pozorovanie sov je ideálne februári, kedy začínajú hniezdiť.

Myšiarka ušatá (zdroj: Michal Richter)

„Pred tým, ako samičky nakladú vajíčka, samčeky si potrebujú nájsť správnu partnerku,“ hovorí Dobšovič. „Na tom im slúžia v tomto období typické zvukové prejavy.“

Samčeky sa prestanú ozývať, aby nepútali pozornosť, keď už samička sedí na vajíčkach, prípadne sa vyliahli mláďatá.

Na Slovensku žije desať druhov sov, až sedem z nich v okolí hlavného mesta.

Netopiere v zoo

Aj netopiere je možné sledovať výlučne v noci. O tých navyše kolujú mýty. Známe sú upírske o vyciciavaní ľudskej krvi, či o tom, ako ľahko sa zamotajú do dlhých vlasov.

Koncom augusta sa do Medzinárodnej noci netopierov opäť zapája bojnická zoologická záhrada. Okrem prednášky s chiropterológom Petrom Bačkorom čaká na návštevníkov terénny výjazd.

Ilustračné foto. (zdroj: USFWS/Ann Froschauer)

„Budeme odchytávať lietajúce netopiere do špeciálnych sietí,“ píše sa na webe zoo Bojnice. Pripravili aj sledovanie jediných lietajúcich cicavcov pomocou ultrazvukového detektora a termovízie.

Kam za zverou?

Okrem medveďov či bobrov ponúkajú cestovné kancelárie aj pozorovanie daniela škvrnitého v Bielych Karpatoch v blízkosti Skalice. Najvhodnejším obdobím je október, počas ruje a súbojov medzi samcami.

Koniec októbra je ideálnym mesiacom aj na pozorovanie kamzičej ruje a svišťa vrchovského v Tatranskom národnom parku. Na výlete sa turisti dozvedia viac nielen o kamzíkoch, ale aj o tom, prečo svište hvízdajú.

(zdroj: WIKIMEDIA)

V Malých Karpatoch možno pozorovať muflóny lesné, ktoré na Slovensko dali zemepáni priviezť v 19. storočí ako poľovnú zver zo stredozemnej oblasti.

Nadácia Aevis zase ponúka výlet na chrbtoch huculských koní spojený so stopovaním karpatských vlkov na severovýchode Slovenska v oblasti Vlčie hory. Počas dobrodružstva sa ľudia tiež dozvedia, prečo vlky hľadajú bukvice, aj keď ich nežerú, a prečo zavýjajú.

Raj pre vtáky

Najrozšírenejším spomedzi všetkých sledovaní živočíchov vo voľnej prírode na Slovensku je pozorovanie vtákov. Je to aj preto, že máme identifikovaných štyridsať významných vtáčích území. Väčšina v strednej a východnej časti krajiny.

Dravce, ako sú sokol sťahovavý či orol skalný, možno pozorovať v Malej Fatre, ale aj na Záhorí a hornej Orave. Posledná zo spomenutých oblastí je vďačnou oblasťou aj na pozorovanie bociana čierneho.

Včelárik zlatý (zdroj: Michal Richter)

Rajom pre vodné vtáctvo však zostáva Východoslovenská nížina či Devínske jazero pri Bratislave. Ide o záplavovú oblasť v bývalom hraničnom pásme, kde sa Morava počas záplav vylieva ešte pred ústím do Dunaja. Okrem iných druhov tu možno sledovať včelárika zlatého, ktorý sa pre pestré farby právom označuje ako slovenský papagáj.

Jedným z najvýznamnejších zimovísk pre vodné vtáky je tiež Hrušovská zdrž na Dunaji. Práve tu v zime žije kormorán malý, ktorý sa inak obyčajne vyskytuje v rumunskej delte Dunaja.

Letný seriál o cestovaní po Slovensku prinášame v spolupráci s tvorcami bedekra Spectacular Slovakia, ktorý nájdete na obchod.petitpress.sk alebo v každom dobrom kníhkupectve.