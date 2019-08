Bugár tvrdí, že nemusí byť lídrom maďarskej koalície. Spor je o pomery na kandidátke

Mladší voliči už podľa sociológa neriešia, či je strana maďarská.

20. aug 2019 o 17:57 Lucia Praus Krbatová

BRATISLAVA. Predvolebnej koalícii Mosta-Hídu a SMK podľa predsedu Mosta Bélu Bugára nebráni jeho neochota vzdať sa prvého miesta na spoločnej kandidátke.

SMK netrvá na tom, aby bol spoločným lídrom jej predseda József Menyhárt, ale Bugára nechce v žiadnom prípade.

Ak sa strany po sérii rokovaní nedohodnú a každá pôjde do budúcoročných parlamentných volieb samostatne, podľa odborníkov je reálne, že maďarské strany prvýkrát od Nežnej revolúcie nebudú mať v parlamente zastúpenie.

"Na mojom mene dohoda nestojí a nepadá. V pondelok som na rokovaní dokonca povedal, že som ochotný odísť z kandidátky úplne a stiahnuť sa," hovorí Bugár s tým, že by to musela odsúhlasiť republiková rada Mosta.

Dohodu podľa Bugára najviac sťažujú predstavy SMK o tvorbe kandidátky, viac však povedať nechcel.

Mostu podľa informácií SME prekáža, že SMK trvá na rovnomernom zastúpení kandidátov oboch strán. Pre Most by to znamenalo, že do prvej desiatky by mohol nominovať len troch etnických Maďarov, pretože v nej chce mať aj jedného Rusína a jedného Slováka. Do prvej dvadsiatky by sa nedostali ani všetci súčasní poslanci, ministri či štátni tajomníci za Most.

"Hlavná otázka je, čo urobí Béla Bugár. Ak sa nespoja, spolu zahynú," hovorí politológ Grigorij Mesežnikov.

V Moste teraz podľa Bugára čakajú, s akým návrhom príde SMK a podľa neho sa rozhodne o spolupráci.

Bugár už nie je veľkým ťahúňom