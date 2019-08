Legislatívna rada odobrila Kalavskej návrh reformy nemocníc

Ministerka predložila pôvodný návrh.

20. aug 2019 o 14:41 TASR

BRATISLAVA. Legislatívna rada vlády v utorok odobrila návrh reformy nemocníc, tzv. stratifikácie z dielne ministerstva zdravotníctva.

Šéfka rezortu Andrea Kalavská (nominantka Smeru) predložila materiál na rokovanie formou novelizácie súčasnej legislatívy a nie ústavného zákona, ako to od nej žiadal šéf Smeru Robert Fico.

Podpora pre návrh

Smer už povedal, že návrh v podobe obyčajného zákona nepodporí. Vládny Most-Híd avizoval, že ho podporiť chce. SNS chce počkať na stanovisko Smeru na zasadnutí Koaličnej rady.

Podporu stratifikácii v podobe obyčajného zákona zatiaľ avizovala opozičná SaS. Hnutie Sme rodina sa k návrhu vyjadrí až vtedy, keď bude známa finálna verzia.

OĽaNO si myslí, že ak Smer nepodporí návrh vlastnej ministerky, mala by Kalavská podať demisiu. ĽSNS vníma nepredloženie v podobe ústavného zákona negatívne.

Navrhovaná reforma nemocníc ministerky zdravotníctva by mala nemocnice rozdeliť do troch kategórií a určiť, aké typy zdravotných úkonov sa v nich budú vykonávať. Projekt by mala ministerka predložiť na rokovanie vlády 21. augusta.

Kvalitná a dostupná starostlivosť

Cieľom je podľa ministerstva zabezpečenie kvalitnej a dostupnej ústavnej zdravotnej starostlivosti pre pacienta.

Šéfka rezortu návrh reformy pôvodne predložila ako novelu zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti.

Predseda strany Smer však dal následne šéfke rezortu zdravotníctva podmienku, že takáto zmena sa musí realizovať formou ústavného zákona.

Kalavská v nedeľu (18. 8.) oznámila, že tak neurobí. Legislatívna rada vlády sa tak zaoberala jej pôvodným návrhom.