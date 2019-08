Prieskum: Smer si drží prvé miesto, Kiska je na hranici zvoliteľnosti

Focus vydal augustový prieskum.

20. aug 2019 o 14:33 Martin Vonšák

BRATISLAVA. Ak by sa voľby konali medzi 13. a 19. augustom, do parlamentu by sa len tesne dostala nová strana bývalého prezidenta Andreja Kisku, Za ľudí. Volilo by ju 5,5% opýtaných. Mimo parlamentu by sa však ocitol koaličný Most-Híd, ktorému by hlas dalo len 4,3 percenta.

Ukazuje to najnovší prieskum agentúry Focus.

Prvenstvo naďalej patrí vládnemu Smeru, ktorý by volilo 20,8 percenta opýtaných. Na druhom mieste je koalícia strán Progresívne Slovensko a Spolu s 14,9 percentami. Nasledujú ich extrémisti z Kotlebovej ĽSNS, ktorí by dosiahli volebný výsledok 11,4 percenta.

Štvrtú pozíciu obsadila strana SaS so 7,9 percentami. Hranicu zvoliteľnosti prekročili ešte KDH so ziskom 7,3 percent a OĽaNO so 7 percentami.

Agentúra Focus oslovila 1010 respondentov, z ktorých 12,9 percent by voliť nešlo a 13,8 percent nebolo rozhodnutých.